В районах Бурятии возросло количество штрафов за самовыгул собак

За прошедшую неделю в Бурятии было составлено 86 протоколов в области обращения с животными. Большая часть из них была составлена за самовыгул собак. Нарушители, выпустившие на улицы своих питомцев, заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



Кроме того, в течение 22 недель проведения оперштабов в районах Бурятии в среднем составляют около 82 протоколов еженедельно. Интересно, что после передачи полномочий по штрафам за нападение собак в Управление ветеринарии, количество составленных протоколов не снизилось. Это означает, что в районах Бурятии возросло количество штрафов за самовыгул и отсутствие регистрации у собак.



Напомним, в региональный государственный надзор после внесения изменений в КоАП РФ, получил полномочия по привлечению нерадивых владельцев собак к административной ответственности по статьям 8.52 и 8.54. В том числе за причинение вреда, что ранее было закреплено статьей 51 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях».



На данный момент в Управлении ветеринарии на рассмотрении находятся 14 материалов дела, в 6 из них уже был вынесен штраф на общую сумму 60 тысяч рублей.



- Мы напоминаем всем владельцам собак о недопущении самовыгула, что зачастую влечет нападение собак на людей и отсутствие регистрации собак. Ведь только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность как для самих питомцев, так и для окружающих, сообщает управление ветеринарии Бурятии.