Жители Улан-Удэ жалуются на зловонную помойку

Как сообщает ОНФ по Бурятии, жители мкр Стеклозавод снова бьют тревогу. На закрытую свалку с разрешения властей везут зловонный грунт с иловых карт с очистных. По данным открытых источников, всё лето на свалку вывозили грунт с 19 иловых площадок размером по 5 тыс кубов в каждой. Сейчас, судя по всему, история повторяется.



Но складывают всё это на официально закрытый мусорный полигон. Ввоз мусора туда запрещен уже несколько лет, потому что его вскоре хотят рекультивировать.



Жители возмущены, ведь жидкие бытовые отходы вывозят на эту свалку именно из-за невыносимого запаха. С началом таяния снегов все эти отходы просочатся в почву и "пойдут" к жилым домам.



Причем в городе ранее установили официальные места для слива жидких отходов. И свалка в Стеклозаводе в этот список не входит.



- Ранее мы обратились в Росприроднадзор. Просили посчитать ущерб экологии. Очень ждём итогов их проверки, сообщают фронтовики. .