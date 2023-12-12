В Бурятии школьники бегают в туалет на улицу

Сразу несколько жалоб на неработающие туалеты в школах поступило в вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7». Местные жители пишут, что в селе Поперечное туалет в школе есть, но детям туда ходить не разрешают, и они бегают на улицу. Аналогичная ситуация сложилась и в других школах.«В Можайской школе туалет стоит, видимо, для отчёта. Дети ходят в туалет на улицу, а он стоит очень далеко. В селе Исинга тоже есть туалет, но опять же закрыт, когда приезжает комиссия, открывается», - жалуются сельчане.Как сообщили в районном Комитете по образованию, в Поперечной школе теплый туалет откроют, но не уточнили, когда именно. В Можайской школе высокое расположение грунтовых вод и негерметичность колодца приводит к заполнению туалета.«По данной причине туалет временно закрыт», - объяснили районные чиновники.Туалет в школе села Исинга обещали открыть завтра.«Взяли все туалеты на контроль, будем решать проблемы, сейчас мониторим, запросили у директоров все причины», - резюмировали в Комитете по образованию.Фото: «Номер один»