Общество 12.12.2023 в 14:32

В Бурятии школьники бегают в туалет на улицу

Чиновники взяли «туалетную» проблему на контроль
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школьники бегают в туалет на улицу
Сразу несколько жалоб на неработающие туалеты в школах поступило в вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7». Местные жители пишут, что в селе Поперечное туалет в школе есть, но детям туда ходить не разрешают, и они бегают на улицу. Аналогичная ситуация сложилась и в других школах.

«В Можайской школе туалет стоит, видимо, для отчёта. Дети ходят в туалет на улицу, а он стоит очень далеко. В селе Исинга тоже есть туалет, но опять же закрыт, когда приезжает комиссия, открывается», - жалуются сельчане.

Как сообщили в районном Комитете по образованию, в Поперечной школе теплый туалет откроют, но не уточнили, когда именно. В Можайской школе высокое расположение грунтовых вод и негерметичность колодца приводит к заполнению туалета.

«По данной причине туалет временно закрыт», - объяснили районные чиновники.

Туалет в школе села Исинга обещали открыть завтра.

«Взяли все туалеты на контроль, будем решать проблемы, сейчас мониторим, запросили у директоров все причины», - резюмировали в Комитете по образованию.

Фото: «Номер один»
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