В Улан-Удэ обсудили внесение изменений в генплан

Сегодня, 12 декабря, в Горсовете состоялось заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию. Депутаты обсудили четыре вопроса, среди которых внесение изменений в Генплан города и внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев рассказал о том, какие именно изменения будут вноситься.

- Проектно-планировочная организация «Мастер-план» разработала проект о внесении изменений в генплан Улан-Удэ. Изменения вносятся с целью обязательного отображения в генплане объектов регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования Бурятии, а также для актуализации сведений о площадках комплексного развития территорий, - сообщил Михаил Мясищев.

В частности, предлагается внести ряд изменений в схему территориального планирования в разделы транспорт, электроснабжение, санитарная очистка территории.

Предлагается актуализировать сведения о площадках комплексного развития территорий, в частности по КРТ «Центр города», «Батарейка», «Белый лебедь», улицы Бабушкина, Зои Космодемьянской и Приречная.

Также предполагается внести изменения в картографические материалы – изменить разные функциональные зоны на зону рекреационного назначения в мкр. Батарейка, в 116 микрорайоне, сквере «Виктория» по пр. Строителей, зеленая зона по ул. Борсоева вблизи бюста Борсоева, ул. Ленина, бульвар им. Чкалова от ул.Королева до ул.Микояна, в мкр.Аэропорт вблизи домов 21 и 29, в сквере «Зодчий».

Кроме того, подготовлен проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Улан-Удэ. Предлагается установить требования к архитектурному облику объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий: ул. Забайкальская (там появится новое учреждение здравоохранения) и ул. Феоктистова (там построят аквапарк).

Напомним, проект КРТ стартовал в этом году. Застроить планируют З5 гектаров в центре города. Это площадка от улицы Профсоюзная, вдоль Смолина и до улицы Кузнечная со стороны набережной.

Итоги заседания подвел председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Изменения в генплан – это результат огромной работы за год наших коллег и депутатов. Сегодня мы рассмотрели четыре вопроса, касающиеся внесений изменений в генплан. Собраны все итоги работы за год, поездки по микрорайонам, встречи с жителями, организациями. Часто бывало, что жители просили изменить вид функционального назначения земельного участка. И мы переводили территории из одной зоны в другую. Мы всегда на стороне жителей, - отметил председатель Горсовета.





Фото: "Номер один"