Общество 12.12.2023 в 15:22

Жителей Улан-Удэ призвали экономить электричество

Из-за холодов нагрузка на сети выросла, что приводит к отключениям
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ призвали экономить электричество
«Бурятэнерго» обратилось к жителям Улан-Удэ с просьбой сократить использование электроприборов.

- Дорогие улан-удэнцы, жители частного сектора и пригорода! В Улан-Удэ вот уже несколько дней держатся сильные морозы. Нагрузка на электрические сети резко возросла. Оборудование не выдерживает - свет отключается. Убедительная просьба к жителям, по возможности сократить использование электроприборов, которые не относятся к жизненно необходимым. Благодаря этим мерам свет в домах не отключится, и нагрузка на сети уменьшится, - призывают представители энергокомпании.

Напомним, последние несколько дней в Бурятии установились аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, они продержатся до конца недели.

Фото: «Номер один»
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