Жителей Улан-Удэ призвали экономить электричество

«Бурятэнерго» обратилось к жителям Улан-Удэ с просьбой сократить использование электроприборов.- Дорогие улан-удэнцы, жители частного сектора и пригорода! В Улан-Удэ вот уже несколько дней держатся сильные морозы. Нагрузка на электрические сети резко возросла. Оборудование не выдерживает - свет отключается. Убедительная просьба к жителям, по возможности сократить использование электроприборов, которые не относятся к жизненно необходимым. Благодаря этим мерам свет в домах не отключится, и нагрузка на сети уменьшится, - призывают представители энергокомпании.Напомним, последние несколько дней в Бурятии установились аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, они продержатся до конца недели.Фото: «Номер один»