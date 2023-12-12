Из плеяды советских классиков

Не стало Владимира Гомбожаповича Митыпова – народного писателя Бурятии, лауреата премии Союза писателей РСФСР, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР и Бурятской АССР, переводчика, чьими произведениями зачитывалось не одно поколение читателей, сообщило министерство культуры республики.Владимир Гомбожапович внес большой вклад в развитие отечественной литературы, привнеся в нее свой особый, очень искренний мир. В последние годы он оставался одним из последних классиков, успевших завоевать признание читателей во всех уголках СССР. Произведения Владимира Митыпова переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, немецкий, польский, сербско-хорватский, словацкий, украинский, французский, чешский, эстонский и японский языки.Владимир Митыпов – по-настоящему легендарный писатель, его смело можно назвать первопроходцем в бурятской литературе, ведь именно его перу принадлежат первые произведения в жанре фантастики, написанные в Бурятии. Все мы увлеченно читали такие романы, как «Инспектор золотой тайги», «Долина бессмертников», «Геологическая поэма»… С его чудесным мамонтёнком Фуф выросло не одно поколение советских детей. По мотивам его произведений снимали фильмы и ставили спектакли, а молодые читатели не хотели расставаться с полюбившимися героями и писали продолжения. А он по-настоящему увлекся историей, написав замечательный очерк о походе бурят к Петру Первому.Владимир Митыпов был не только замечательным прозаиком и переводчиком, но и видным общественным деятелем. Он являлся советником первого президента Бурятии Леонида Потапова, возглавлял Бурятскую ассоциацию жертв политических репрессий, отделение Общероссийской общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация жертв политических репрессий».Богатый жизненный опыт, неоспоримый литературный талант, интеллигентность, доброжелательность Владимира Гомбожаповича отмечали все, кому посчастливилось с ним встретиться. Его романы будут читать и следующие поколения – ведь меняется время, а для человека навсегда останутся вечными те истины, о которых говорил в своих произведениях Владимир Митыпов.Владимир Гомбожапович Митыпов останется жить в своих книгах, в памяти своего народа и многочисленных читателей!Правительство и министерство культуры Бурятии выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Гомбожаповича.Церемония прощания состоится 14 декабря 2023 г. с 11:30 до 13:00 в поминальном зале по адресу г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.1а/1.Фото: minkultrb.ru