Общество 12.12.2023 в 15:30

Из плеяды советских классиков

В Бурятии ушел из жизни известный россйский писатель Владимир Митыпов
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Текст: Номер один
Из плеяды советских классиков
Не стало Владимира Гомбожаповича Митыпова – народного писателя Бурятии, лауреата премии Союза писателей РСФСР, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР и Бурятской АССР, переводчика, чьими произведениями зачитывалось не одно поколение читателей, сообщило министерство культуры республики.

Владимир Гомбожапович внес большой вклад в развитие отечественной литературы, привнеся в нее свой особый, очень искренний мир. В последние годы он оставался одним из последних классиков, успевших завоевать признание читателей во всех уголках СССР. Произведения Владимира Митыпова переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, немецкий, польский, сербско-хорватский, словацкий, украинский, французский, чешский, эстонский и японский языки.

Владимир Митыпов – по-настоящему легендарный писатель, его смело можно назвать первопроходцем в бурятской литературе, ведь именно его перу принадлежат первые произведения в жанре фантастики, написанные в Бурятии. Все мы увлеченно читали такие романы, как «Инспектор золотой тайги», «Долина бессмертников», «Геологическая поэма»… С его чудесным мамонтёнком Фуф выросло не одно поколение советских детей.  По мотивам его произведений снимали фильмы и ставили спектакли, а молодые читатели не хотели расставаться с полюбившимися героями и писали продолжения. А он по-настоящему увлекся историей, написав замечательный очерк о походе бурят к Петру Первому.

Владимир Митыпов был не только замечательным прозаиком и переводчиком, но и видным общественным деятелем. Он являлся советником первого президента Бурятии Леонида Потапова, возглавлял Бурятскую ассоциацию жертв политических репрессий, отделение Общероссийской общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация жертв политических репрессий».

Богатый жизненный опыт, неоспоримый литературный талант, интеллигентность, доброжелательность Владимира Гомбожаповича отмечали все, кому посчастливилось с ним встретиться. Его романы будут читать и следующие поколения – ведь меняется время, а для человека навсегда останутся вечными те истины, о которых говорил в своих произведениях Владимир Митыпов.

Владимир Гомбожапович Митыпов останется жить в своих книгах, в памяти своего народа и многочисленных читателей!

Правительство и министерство культуры Бурятии выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Гомбожаповича.

Церемония прощания состоится 14 декабря 2023 г. с 11:30 до 13:00  в поминальном зале по адресу г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.1а/1.

Фото: minkultrb.ru
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литература утрата Митыпов

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