Общество 12.12.2023 в 15:37

«Отдайте нам хотя бы сухостой!»

В Бурятии сельчане не понимают, почему им нужно платить за мертвые деревья
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Текст: Ольга Лазарева
«Отдайте нам хотя бы сухостой!»
В редакцию нашей газеты обратились жители Бичурского района. Они не понимают, почему в условиях дефицита и бешеных цен на дрова, им нельзя прикасаться к сухостою. И просят опубликовать открытое обращение властям: 

«Объясните нам, почему сухостой приравняли к сырорастущим, живым деревьям. Раньше в советское время мы имели право бесплатно срубать сухостой, сейчас ради этого нужно покупать билет. Всегда мертвые деревья, «самосушняк» были бесплатные. Почему сейчас все иначе? Люди должны платить за мертвые деревья! Покойника же к живым не приравнивают в правах! А у нас что получается? Подождите, мол, пока сухое дерево завалится и сгниет, и уж потом берите как валежник. А зачем нам гнилушки? Они хоть и горят, но тепла не дают. Налоги большие, бензин дорогой, продукты дорожают, работы нет на селе. Так еще сухостой нельзя собирать. Скажите, как выживать сельчанам?» 

По словам жителей района, сейчас машина дров, УАЗик стоит 9 тысяч рублей. Если машина побольше - ГАЗ-53, то дрова оцениваются в 15 тысяч. За зиму, тем более, если топится еще и гараж, людям надо по 3 машины дров. 

- Где взять деньги на дрова, если нет работы? Я выживаю только тем, что поднимаю на своем участке. Сдаю молоко маслозаводу. Отдайте нам, жителям деревень, хотя бы сухостой! - сетует один из обратившихся. 

Напомним, согласно закону заготавливать валежник закон не запрещает, однако сбор сухостоя и бурелома обернется немалым штрафом. Специалисты говорят, что валежником считается любая сухая или, чаще всего, гнилая древесина, лежащая на земле -  не важно, идет ли речь о целом стволе или отдельных ветках. Если же дерево высохло, но еще стоит, его трогать нельзя. 

- За нарушение по статье 8.28 КоАП для физлиц предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей плюс конфискация техники, с помощью которой велась незаконная заготовка. Древесину в этом случае тоже отнимут. По УК наказание еще строже - штраф от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от размера ущерба) и лишение свободы на срок до семи лет, - разъясняют в РИА Новости. 


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