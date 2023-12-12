В Бурятии установили 8 новых дорожных камер

Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. 8 стационарных комплексов установлены на региональных автодорогах. В настоящий момент завершен монтаж оборудования и настройка программного обеспечения. Установленные камеры фиксируют нарушения, связанные с превышением скорости, выездом на встречную полосу и пренебрежение ремнями безопасности.1. Автодорога Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией, 114 км + 364 м (Джидинский район, с. Петропавловка);2. Автодорога Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, 81 км + 83 м (Бичурский район, с. Бичура);3. Автодорога Улан-Удэ - Романовка - Чита, 164 км + 443 м (Хоринский район, с. Хоринск);4. Автодорога Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Окино-Ключи, 64 км + 45 м (Тарбагатайский район, с. Тарбагатай);5. Автодорога Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, 317 км + 316 м (Баргузинский район, с. Баргузин);6. Автодорога Улан-Удэ - Романовка - Чита, 122 км + 970 м (Хоринский район, с. Удинск);7. Автодорога Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино, 3 км + 170 м (Прибайкальский район, с. Турунтаево);8. Автодорога Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи, 10 км + 120 м (Тарбагатайский район).Фото: МВД Бурятии