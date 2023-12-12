Общество 12.12.2023 в 15:54

Команда киберспортсменов Монголии стала чемпионом мира

Она получила приз около 1,4 млрд тугриков – самый крупный в истории страны
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Текст: Номер один
Команда киберспортсменов Монголии стала чемпионом мира
Одна из трех киберспортивных команд, представлявших Монголию на чемпионате мира по PUBG Mobile (PUBG Mobile Global Championship 2023) в Турции, а именно киберспортивная команда IHC Esports, стала победителем мирового первенства 2023 года, сообщило МОНЦАМЭ.

Гранд-финал чемпионата мира по PUBG Mobile World Championship (PMGC) 2023 года, в котором соревновались 16 финалистов, проходил с 8 по 10 декабря в Стамбуле, Турция.

Две другие монгольские команды - Stalwart заняла второе место, а команда 4Merical Vibes - четвертое место, и, заняв три из первых четырех мест, наши киберспортсмены одержали триумфальную победу на чемпионате мира.

Кроме того, спортсмены киберкоманды IHC Esports, выигравшие приз в размере 453 тысяч 500 долларов США (около 1,4 миллиарда тугриков), становятся спортсменами, завоевавшими самый высокий денежный приз в истории Монголии.

1-е место: IHC ESPORTS $453,500 (Монголия)
2-е место: Stalwart Esports $263,000 (Монголия)
3-е место: Alpha7 Esports $184,000 (Бразилия)
4-е место: 4MericalVibes $144 000 (Монголия)

Напомним, что в октябре прошлого года монгольская киберспортивная команда, завоевав серебряную медаль в дисциплине Dota 2, произвела сенсацию на 19-х Азиатских игр в Ханчжоу. В финале турнира за звание чемпиона команда IHC Esports, представлявщая сборную Монголии на Азиатских играх, встретилась с киберспортсменами сборной КНР. В первом бою сборная Монголии имела явное преимущество и за 40 минут разгромила команду КНР. Однако китайские спортсмены, сумев собраться, завершили оставшиеся бои в свою пользу со счетом 2:1.

Фото: montsame.mn
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киберспорт чемпионат мира Монголия

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