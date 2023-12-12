Спектакль Буряад театра «Долгин» номинирован на российскую национальную премию

Спектакль Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева «Долгин/Волна» режиссёра Сойжин Жамбаловой включен в конкурсную программу XXI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». Он пройдет 15- 24 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе театра.Буряад театр прошел отбор среди 150 заявок, поступивших от 121 театра. Теперь конкуренцию «Долгин» составят 10 представлений из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Красноярска и один спектакль Няганского ТЮЗа (Ханты-Мансийский автономный округ) «Калечина-Малечина», режиссёром которого также является Сойжин Жамбалова. Это ее двойной успех!«В этом году Буряад театр несколько раз участвовал и побеждал на самых престижных театральных фестивалях как в России, так и за рубежом, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Очень радует то, что театр представляет различные спектакли наших разных режиссеров. В Буряад театре сформировалась сильная команда режиссеров и не менее сильная актерская труппа, отлично реализующая задумки этих режиссеров».Напомним, спектакль «Долгин» по роману Тодда Штрассера «Волна» основан на известных, реальных событиях, произошедших в одной школе.Учитель истории изучает со старшеклассниками тему Второй мировой войны. Документальный фильм о немецком фашистском режиме производит на учеников сильное впечатление. Дети не могут поверить в увиденное и услышанное. Как такое могло быть?! Тогда учитель решает, что класс должен найти ответ сам - в ходе небольшого эксперимента. Так, в школе появилось движение «Волна».Фото: burdram.ru