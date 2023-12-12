Общество 12.12.2023 в 16:18

Спектакль Буряад театра «Долгин» номинирован на российскую национальную премию

Он включен в конкурсную программу XXI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»
A- A+
Текст: Номер один
Спектакль Буряад театра «Долгин» номинирован на российскую национальную премию
Спектакль Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева «Долгин/Волна» режиссёра Сойжин Жамбаловой включен в конкурсную программу XXI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». Он пройдет 15- 24 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе театра.

Буряад театр прошел отбор среди 150 заявок, поступивших  от 121 театра. Теперь конкуренцию «Долгин» составят 10 представлений из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Красноярска и один спектакль Няганского ТЮЗа (Ханты-Мансийский автономный округ) «Калечина-Малечина», режиссёром которого также является Сойжин Жамбалова. Это ее двойной успех!

«В этом году Буряад театр несколько раз участвовал и побеждал на самых престижных театральных фестивалях как в России, так и за рубежом, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Очень радует то, что театр представляет различные спектакли наших разных режиссеров. В Буряад театре сформировалась сильная команда режиссеров и не менее сильная актерская труппа, отлично реализующая задумки этих режиссеров».

Напомним, спектакль «Долгин» по роману Тодда Штрассера «Волна» основан на известных, реальных событиях, произошедших в одной школе.

Учитель истории изучает со старшеклассниками  тему Второй мировой войны. Документальный фильм о немецком фашистском режиме производит на учеников сильное впечатление. Дети не могут поверить в увиденное и услышанное. Как такое могло быть?!  Тогда учитель решает, что класс должен найти ответ сам - в ходе небольшого эксперимента. Так, в школе появилось движение «Волна».

Фото: burdram.ru
Теги
театр премия номинация

Все новости

В Бурятии призывают приобретать елки легально, а не идти за ними в лес
12.12.2023 в 17:58
В Улан-Удэ возможен перевод школьников на дистант из-за холодов
12.12.2023 в 17:52
Жители Улан-Удэ жалуются на некомпетентность аварийных комиссаров
12.12.2023 в 17:44
В Бурятии выбрали лучшие проекты по цифровизации
12.12.2023 в 17:30
В Бурятии затопило дорогу
12.12.2023 в 17:14
Иннокентий Вахрамеев: «Видна динамика развития»
12.12.2023 в 16:49
Житель Улан-Удэ с особым зверством убил жену
12.12.2023 в 16:41
Улан-Удэ превращается в безопасный город
12.12.2023 в 16:36
Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ выстрелили из пушки
12.12.2023 в 16:22
Спектакль Буряад театра «Долгин» номинирован на российскую национальную премию
12.12.2023 в 16:18
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В Бурятии призывают приобретать елки легально, а не идти за ними в лес
Штраф за незаконную рубку для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей
12.12.2023 в 17:58
В Улан-Удэ возможен перевод школьников на дистант из-за холодов
Комитет по образованию города рекомендовал директорам школ такой режим  с 13  по 16 декабря
12.12.2023 в 17:52
Жители Улан-Удэ жалуются на некомпетентность аварийных комиссаров
Они не верно определяют виновника в ДТП
12.12.2023 в 17:44
В Бурятии выбрали лучшие проекты по цифровизации
Часть из них будет внедряться в практику безотлагательно - уже в начале будущего года


12.12.2023 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru