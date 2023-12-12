В Бурятии выбрали лучшие проекты по цифровизации

Правительство Бурятии совместно со Сбером провели «Цифровой день», в рамках которого специалисты и эксперты из разных сфер экономики и социальной сферы предлагали идеи по внедрению цифровых технологий для улучшения качества оказания услуг. Проекты оценивала экспертная группа с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.Ряд проектов Алексей Цыденов поручил внедрить уже в начале 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Цифровизация сегодня – это необходимость и действительность. Многие процессы так или иначе уже оцифрованы. Но во многих сферах есть еще потенциал для повышения эффективности за счет внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта. К примеру, в здравоохранении искусственный интеллект поможет помочь поставить диагноз, принять решение о лечении, выписать рецепт. Есть уже много наработок, которые где-то реализованы, где-то еще отрабатываются. Мы можем приземлять их на территории республики. Сегодня также наши специалисты анализировали возможности внедрения искусственного интеллекта по различным направлениям. Часть решений будет обязательно реализована», - отметил Алексей Цыденов.В рамках «Цифрового дня» работа шла по следующим направлениям: применение искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, в социальной сфере, туризме, транспорте, упрощение процесса получения предпринимателями субсидий и льгот за счет внедрения ИИ.Идея аккумулировать все гранты и формы поддержки для предпринимателей и фермеров на одной платформе сразу нашла поддержку и одобрение экспертной группы.«В своем личном кабинете предприниматель сможет увидеть информацию обо всех грантах и льготах, которые ему подходят по профилю. Подать заявку он сможет онлайн с этого же сервиса. Необходимые документы министерства и ведомства смогут получать и запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия, не запрашивая их у предпринимателя. Это позволит значительно сократить время от подачи заявки до получения финансовой поддержки или услуги, а также упростит процесс их получения и повысит прозрачность принимаемых решений», - рассказала замминистра сельского хозяйства и продовольствия Аюна Цыренжапова.Глава Бурятии поручил запустить подобный сервис уже с 1 февраля.Евгений Попов, начальник отдела развития инфраструктуры и обеспечения безопасности министерства образования и науки Бурятии представил проект создания единой цифровой платформы для принятия управленческих решений на основе данных.«Реализация проекта позволит интегрировать используемые данные в одну цифровую платформу, которая будет обновляться в режиме онлайн. Что касается, министерства образования – то это могли бы быть сведения обо всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях – данные о материально-техническом состоянии учреждения, миграционные процессы, эпидемиологическая обстановка. Оцифровав все имеющиеся данные в единую платформу, специалисты в последующем будут вносить только новые сведения. При этом руководитель, в нашем случае министр, в режиме реального времени сможет посмотреть на изменения в своей сфере, в подведомственных учреждениях и принять определенные решения», - рассказал Евгений Попов.Он отметил, что обычно процесс формирования данных занимает от 1 дня до месяца с учетом аналитики, наличие единой платформы будет выдавать информацию автоматически по запросу. Экспертная группа предложила доработать проект, выбрав одно конкретное направление и реализовать пилот.Также одобрено к реализации цифровое решение в сфере туризма. Проект предусматривает создание цифровой экосистемы, где будет аккумулироваться информация о туристических местах, сервисах бронирования и всех событийных мероприятиях Бурятии. Разработчики проекта в лице министерства туризма, министерства экономики и Фонда регионального развития предложили реализовывать проект в партнерском сотрудничестве с турфирмами и туроператорами.Президент России Владимир Путин призвал регионы активнее работать с искусственным интеллектом. Он заявил, что в 2024 году в России начнут вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта (ИИ) по отраслям экономики и социальной сферы, будет разработан «Индекс интеллектуальной зрелости».«На его основе, - пояснил Путин, - будет оцениваться практический результат работы каждого региона страны, ведомства и министерства по внедрению ИИ», - сообщил президент в ноябре.«Сбер занимается этим направлением не первый год. Мы взяли на себя такую миссию подставлять плечо помощи и двигаться вместе с регионами в территориях нашего обслуживания с точки зрения развития цифровизации, цифровой зрелости и использования модели искусственного интеллекта. Мы являемся главным провайдером обучения искусственному интеллекту и продвижения этих технологий в регионах. Прокачиваем себя и наших коллег, партнеров. Алексей Самбуевич сказал уже, что мы живем в мире, где данные становятся очень ценными. Тот, кто быстрее сможет оцифровать всю жизнь вокруг человека, органа власти, юридического лица, тот быстрее сможет двигаться дальше, развивая технологии под комфорт и доступность для жителей, потребителей услуг», - подчеркнул председатель Байкальского Банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.Стратегические сессии по развитию информационных технологий проводятся в Бурятии не в первый раз. Так, одним из итогов сессии, прошедшей в апреле текущего года, стало внедрение искусственного интеллекта в «Электронный клинический фармаколог» и «Систему контроля оборота лекарств».Фото: egov-buryatia.ru