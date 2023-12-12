Общество 12.12.2023 в 17:44

Жители Улан-Удэ жалуются на некомпетентность аварийных комиссаров

Они не верно определяют виновника в ДТП
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Текст: Ольга Лазарева
Жители Улан-Удэ жалуются на некомпетентность аварийных комиссаров
В паблике «Отзывы 03» опубликовали рассказ, о том, как аварком не верно оценил ситуацию на дороге, признав виновником не того водителя: 

«Хочу написать отзыв о так называемых «аварийных комиссарах». Во-первых, где они обучались? Они даже не знают ПДД! Во-вторых, они обманывают людей (обвиняя не виновного), которые попали и так в неприятную ситуацию! Ситуация была такая, выезжая из прилегающей территории на главную, с левого бока срезает машина, мол захотелось быть впереди меня и не рассчитав свои габариты задевает мой передний бампер. Хотя, в этот момент впереди уже выезжала машина. И как всегда самые шустрые комиссары тут как тут. Оценивают ситуацию и встают по неизвестным причинам на сторону виновного.  Естественно в той машине, которая нарушила ПДД сидели молодые, темпераментные мужчины. А видите ли я одна и надавить на меня можно без проблем. Заранее был звонок от меня в гаи, так я настояла и дождалась. Приезжает ГАИ проверяет документы, оценивает, мы предоставляем видео с видеорегистратора с моей стороны и со стороны виновника. И правда оказалась на моей стороне. Вывод: назревает большой вопрос об уровне компетенции данных комиссаров». 

Судя по комментариям, в похожей ситуации были и другие горожане. 

- Автоподставой попахивает!! Старая схема. Баблишко зарабатывают. 

- Так же было, виновник вызвал аваркома, который по удивительному стечению обстоятельств оказался его братом. И начали давить на меня, что это я виновата. Хотя я виновнику была помеха справа, на перекрёстке равнозначных дорог. Вызвала ГИБДД, как и ожидалось, я права.

- Эти шакалы сами создают аварийные ситуации, мчатся, нарушая правила, чтоб успеть первыми. Потом всячески навязывают свои услуги, т.к. зарабатывают на ремонте, который делается в их СТО намного дешевле для них, чем указывается в документах, разницу в карман.

- ГАИ вызвали, если правы, заблокировали двери и ждёте, камеру включите, чтобы снимать, если вдруг подходить чирикать будут. А угрожать женщине одной им труда не составит, с удовольствием будут давить, - пишут улан-удэнцы. 

Судя по всему, в такой ситуации есть один самый лучший выход – дождаться сотрудников ГИБДД и оформить все с ними. Правда, придется подождать, но когда речь идет о безопасности и справедливости - это самый оптимальный вариант. 

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