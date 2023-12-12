Общество 12.12.2023 в 17:52

В Улан-Удэ возможен перевод школьников на дистант из-за холодов

Комитет по образованию города рекомендовал директорам школ такой режим  с 13  по 16 декабря
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ возможен перевод школьников на дистант из-за холодов
Комитет по образованию администрации Улан-Удэ направил сегодня письмо руководителям муниципальных общеобразовательных организаций о переходе с 13 по 16 декабря на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, сообщили в мэрии столицы Бурятии.

Это сделано в целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья, обучающихся в период понижения температур наружного воздуха и непрерывности образовательного процесса.

Как сообщал «Номер один», сегодня отменялись занятия даже для второй смены для 1-8-х классов школ Улан-Удэ, из-за мороза -37 градусов. А ранее занятия были отменены для учеников 1-6 классов первой смены.

В Комитете по образованию отметили, что родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

По прогнозам, спад морозов ожидается в конце недели.

Фото: egov-buryatia.ru
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