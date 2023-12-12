Бурятия пережила год от града до «Гвоздя»

В уходящем году в происшествиях, авариях и на техногенных пожарах спасены 243 человека. Более 3600 раз подразделения пожарной охраны привлекались на тушение очагов возгорания, проведены десятки поисково-спасательных операций. Таковы итоги работы за 2023 год управления МЧС по Бурятии, Республиканского агентства ГО и ЧС, которые подвели в традиционно накануне Дня спасателя подвели в правительстве республики, сообщили в его пресс-службе.«Вся система работала качественно, хорошо, – отметил глава республики Алексей Цыденов, открывая совещание. – Хочу поблагодарить за работу, за пройденный путь, но необходимо помнить, что расслабляться не стоит. Сегодня в республике крайне низкие температуры – это отдельный вызов, отдельная задача для всех нас. Требуется максимальная концентрация сил, так как любая даже маленькая авария может привести к большим последствиям. Акцентирую внимание всех глав районов на быстрое реагирование в случае сообщений о том, что где-то отключен свет, нет тепла и так далее. Вся республика на связи».Говоря о происшествиях 2023 года, начальник ГУ МЧС России по Бурятии Александр Марков напомнил, в июле град в Закаменском и Джидинском районах в 85 частных домах повредил кровлю. На оказание помощи населению двух районов выделено 3,2 млн рублей.«В августе подъём уровня в реке Холодная в Северо-Байкальском районе привел к подмыву железнодорожного пути на участке Байкало-Амурской магистрали, – напомнил Александр Марков. – Чрезвычайная ситуация устранена в кратчайшие сроки: отремонтированы 1800 метров железнодорожного полотна и более 20 опор контактной сети. Для возвращения реки в русло отсыпана дамба на протяжении 300 метров».В автоавариях спасено 65 человек, на пожарах – 167. Крупный пожар произошёл в ноябре в Улан-Удэ в торговом центре «Гвоздь», огонь распространился на 2,5 тыс квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды была проложена магистраль от реки Уда. Благодаря слаженным действиям основных и резервных сил МЧС распространение огня удалось избежать, ведь в опасной близости находились автозаправочная станция и центр помощи пожилым людям и инвалидам.В 2023 году в пожароопасный период зафиксировано 260 очагов лестных пожаров на площади 30 тыс гектаров, 90 процентов из которых ликвидированы в первые сутки. В горах Тункинского и Окинского районов спасены десять туристов. На водных объектах произошло 59 происшествий. На реке Снежная в Кабанском районе спасены восемь туристов, на реке Тыя в Северо-Байкальском районе – пять человек, на реке Сея в Кижингинском районе – пять человек.В 2024 году деятельность органов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет также направлена на спасение людских жизней и предотвращение ЧС, совершенствование методов реагирования и материально-технического оснащения.В завершении прошла церемония награждения лучших работников системы гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия» присуждено:– Бужееву Михаилу Борисовичу, начальнику караула 40-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы;– Жилину Сергею Павловичу, начальнику 4-го Закаменского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия;– Жимбееву Базару Бадманимбуевичу, заместителю начальника отряда – начальнику 59-й пожарной части 11-го Хоринского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия;– Монтотову Вячеславу Геннадьевичу, пожарному 3-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы.Почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Бурятия» присвоено:– Васильеву Виталию Михайловичу, спасателю поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город»;– Сергееву Сергею Владимировичу, спасателю поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город».Почетная грамота правительства Бурятии вручена Доржиеву Валерию Долгоровичу, водителю пожарного автомобиля ПЧ-24 6-го Иволгинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия.Фото: egov-buryatia.ru