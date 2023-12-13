Общество 13.12.2023 в 00:57

В Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек

В темноту погрузились кварталы столицы Бурятии со 117-го по 124-й

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек
В Улан-Удэ утром 12 декабря произошло нарушение электроснабжения на электросетях в 100-х кварталов. В результате без света остались кварталы со 117 по 124-й, по оценке энергетиков, всего около 1800 человек. На настоящий момент причина отключения устанавливается, сообщили в правительстве Бурятии.

На месте работают три оперативно-выездные бригады «Бурятэнерго» («Россети Сибирь»).Задействованы резервные источники питания – три мобильные дизельные электростанции.

Жители частных домов спасают трубы и электрокотлы с помощью генераторов.


Фото: «Номер один»
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энергетика авария Улан-Удэ

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