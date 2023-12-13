В Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек

В Улан-Удэ утром 12 декабря произошло нарушение электроснабжения на электросетях в 100-х кварталов. В результате без света остались кварталы со 117 по 124-й, по оценке энергетиков, всего около 1800 человек. На настоящий момент причина отключения устанавливается, сообщили в правительстве Бурятии.На месте работают три оперативно-выездные бригады «Бурятэнерго» («Россети Сибирь»).Задействованы резервные источники питания – три мобильные дизельные электростанции.Жители частных домов спасают трубы и электрокотлы с помощью генераторов.Фото: «Номер один»