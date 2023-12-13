Коварная шаурма

Кафе закрывают одно за другим. Возможно, дело в банальной антисанитарии сотрудников этих заведений. Но есть маленькая вероятность, что здесь замешаны высокопоставленные фанаты блинов и хушуров…

В Улан-Удэ в очередной раз закрыли кафе с шаурмой. На этот раз – сразу три. Причины те же: антисанитария, несоблюдение правил, отсутствие документов и прочее.

С одной стороны, причина такого прессинга понятна: в конце ноября аж 24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, отравились шаурмой в киоске. Да и вообще, владельцы и сотрудники «шаурмяшных» постоянно нарушают, а жители то и дело имеют неприятные последствия после употребления восточного блюда.

С другой стороны, а что если некие влиятельные люди решили объявить войну иностранной кухне и воцарить в Бурятии двоеблюдие: с одной стороны – блины да пирожки, с другой – буузы и хушуры?

Звучит патриотично. А патриотизм сегодня в тренде.