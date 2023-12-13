Общество 13.12.2023 в 10:30

Коварная шаурма

В Бурятии продолжаются акции по борьбе с «шаурмяшными»
A- A+
Текст: Номер один
Коварная шаурма

Кафе закрывают одно за другим. Возможно, дело в банальной антисанитарии сотрудников этих заведений. Но есть маленькая вероятность, что здесь замешаны высокопоставленные фанаты блинов и хушуров… 

В Улан-Удэ в очередной раз закрыли кафе с шаурмой. На этот раз – сразу три. Причины те же: антисанитария, несоблюдение правил, отсутствие документов и прочее.

С одной стороны, причина такого прессинга понятна: в конце ноября аж 24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, отравились шаурмой в киоске. Да и вообще, владельцы и сотрудники «шаурмяшных» постоянно нарушают, а жители то и дело имеют неприятные последствия после употребления восточного блюда.

С другой стороны, а что если некие влиятельные люди решили объявить войну иностранной кухне и воцарить в Бурятии двоеблюдие: с одной стороны – блины да пирожки, с другой – буузы и хушуры?

Звучит патриотично. А патриотизм сегодня в тренде.

Теги
справбюро

Все новости

С широкого закрытыми глазами
13.12.2023 в 12:03
Многодетным семьям Бурятии частично компенсируют стоимость обучения детей
13.12.2023 в 11:58
В Бурятии пройдет ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России
13.12.2023 в 11:52
Монголия и Германия намерены резко расширить авиасообщение
13.12.2023 в 11:48
Жителя Бурятии будут судить за убийство матери
13.12.2023 в 11:43
В Бурятии добровольца, вернувшегося с СВО, обманули при продаже жилья
13.12.2023 в 11:31
Аварией на электросетях в Улан-Удэ занялись следователи
13.12.2023 в 11:09
В Улан-Удэ энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов
13.12.2023 в 10:56
Мэр Улан-Удэ назвал причины энергоаварии в 100-х кварталах
13.12.2023 в 10:47
В Улан-Удэ озвучили причины сбоя электроснабжения в 100-х кварталах
13.12.2023 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
С широкого закрытыми глазами
Городские депутаты впечатлились тем, что предлагает нацбиблиотека слабовидящим
13.12.2023 в 12:03
Многодетным семьям Бурятии частично компенсируют стоимость обучения детей
Размер компенсации составляет 50% от стоимости обучения за учебный год
13.12.2023 в 11:58
В Бурятии пройдет ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России
Мероприятие состоится 19 декабря
13.12.2023 в 11:52
Монголия и Германия намерены резко расширить авиасообщение
Кроме Франкфурта планируются рейсы из Улан-Батора в Мюнхен и Берлин без каких-либо ограничений и с несколькими частотами

13.12.2023 в 11:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru