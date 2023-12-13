Общество 13.12.2023 в 07:02

52 школы Улан-Удэ перешли на дистант

Заниматься очно будут только ученики трех школ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
52 школы Улан-Удэ перешли на дистант
В Улан-Удэ 52 школы перешли на дистанционный режим обучения с 13 по 16 декабря. Школы №43 и №51 перевели на дистант учащихся 1-8 классов, оставив на очной форме обучения учеников 9-11 классов. Школа №49 приняла решение переводить на дистанционное обучение те классы, в которых отменяются занятия по температурным показателям, сообщили в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ.

Напомним, ранее Комитет по образованию направил письмо директорам школ с рекомендацией перейти на дистанционное обучение «в целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья обучающихся в период понижения температуры наружного воздуха и непрерывности образовательного процесса».

Фото: «Номер один»
Теги
школа мороз

Все новости

В Улан-Удэ продолжают устранять крупную аварию на электросетях
13.12.2023 в 07:36
52 школы Улан-Удэ перешли на дистант
13.12.2023 в 07:02
По поручению главы Бурятии на месте аварии работает оперативный штаб
13.12.2023 в 01:56
В Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек
13.12.2023 в 00:57
Бурятия пережила год от града до «Гвоздя»
12.12.2023 в 18:43
В Бурятии призывают приобретать елки легально, а не идти за ними в лес
12.12.2023 в 17:58
В Улан-Удэ возможен перевод школьников на дистант из-за холодов
12.12.2023 в 17:52
Жители Улан-Удэ жалуются на некомпетентность аварийных комиссаров
12.12.2023 в 17:44
В Бурятии выбрали лучшие проекты по цифровизации
12.12.2023 в 17:30
В Бурятии затопило дорогу
12.12.2023 в 17:14
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
По поручению главы Бурятии на месте аварии работает оперативный штаб
Директор «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Александр Козлов находится на месте аварийных работ
13.12.2023 в 01:56
В Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек
В темноту погрузились кварталы столицы Бурятии со 117-го по 124-й

13.12.2023 в 00:57
Бурятия пережила год от града до «Гвоздя»
В республике в ЧП, авариях и на пожарах за год спасли 243 человека
12.12.2023 в 18:43
В Бурятии призывают приобретать елки легально, а не идти за ними в лес
Штраф за незаконную рубку для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей
12.12.2023 в 17:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru