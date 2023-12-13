Общество 13.12.2023 в 07:02
52 школы Улан-Удэ перешли на дистант
Заниматься очно будут только ученики трех школ
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 52 школы перешли на дистанционный режим обучения с 13 по 16 декабря. Школы №43 и №51 перевели на дистант учащихся 1-8 классов, оставив на очной форме обучения учеников 9-11 классов. Школа №49 приняла решение переводить на дистанционное обучение те классы, в которых отменяются занятия по температурным показателям, сообщили в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ.
Напомним, ранее Комитет по образованию направил письмо директорам школ с рекомендацией перейти на дистанционное обучение «в целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья обучающихся в период понижения температуры наружного воздуха и непрерывности образовательного процесса».
Фото: «Номер один»
Напомним, ранее Комитет по образованию направил письмо директорам школ с рекомендацией перейти на дистанционное обучение «в целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья обучающихся в период понижения температуры наружного воздуха и непрерывности образовательного процесса».
Фото: «Номер один»