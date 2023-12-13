Общество 13.12.2023 в 09:05
В Бурятии прокурор заступился за пенсионерку
Ей назначили досрочную страховую пенсию по старости
Текст: Ольга Лазарева
По иску прокурора Баргузинского района восстановили пенсионные права жительницы с. Баргузин.
Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению жительницы с. Баргузин об отказе в назначении и выплате досрочной страховой пенсии по старости.
Установлено, что при расчете страхового стажа заявителя региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ не были учтены периоды ее трудовой деятельности с 2016 г. по 2018 г. в связи с отсутствием сведений о работе в выписке индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
В целях защиты прав пенсионера прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании включить в страховой стаж указанный период и назначить досрочную страховую пенсию по старости.
Советский районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил, женщине назначили страховую пенсию, произвели перерасчет денежных выплат с момента обращения в пенсионный орган.
Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению жительницы с. Баргузин об отказе в назначении и выплате досрочной страховой пенсии по старости.
Установлено, что при расчете страхового стажа заявителя региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ не были учтены периоды ее трудовой деятельности с 2016 г. по 2018 г. в связи с отсутствием сведений о работе в выписке индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
В целях защиты прав пенсионера прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании включить в страховой стаж указанный период и назначить досрочную страховую пенсию по старости.
Советский районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил, женщине назначили страховую пенсию, произвели перерасчет денежных выплат с момента обращения в пенсионный орган.
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