Общество 13.12.2023 в 09:05

В Бурятии прокурор заступился за пенсионерку

Ей назначили досрочную страховую пенсию по старости  
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии прокурор заступился за пенсионерку
По иску прокурора Баргузинского района восстановили пенсионные права жительницы с. Баргузин. 

Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению жительницы с. Баргузин об отказе в назначении и выплате досрочной страховой пенсии по старости.
Установлено, что при расчете страхового стажа заявителя региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ не были учтены периоды ее трудовой деятельности с 2016 г. по 2018 г. в связи с отсутствием сведений о работе в выписке индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

В целях защиты прав пенсионера прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании включить в страховой стаж указанный период и назначить досрочную страховую пенсию по старости.

Советский районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил, женщине назначили страховую пенсию, произвели перерасчет денежных выплат с момента обращения в пенсионный орган.

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