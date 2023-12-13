В Бурятии прокурор заступился за пенсионерку

По иску прокурора Баргузинского района восстановили пенсионные права жительницы с. Баргузин.Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению жительницы с. Баргузин об отказе в назначении и выплате досрочной страховой пенсии по старости.Установлено, что при расчете страхового стажа заявителя региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ не были учтены периоды ее трудовой деятельности с 2016 г. по 2018 г. в связи с отсутствием сведений о работе в выписке индивидуального лицевого счета застрахованного лица.В целях защиты прав пенсионера прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании включить в страховой стаж указанный период и назначить досрочную страховую пенсию по старости.Советский районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил, женщине назначили страховую пенсию, произвели перерасчет денежных выплат с момента обращения в пенсионный орган.