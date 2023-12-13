В Бурятии расплодились хулиганы

В январе–ноябре 2023 года в Бурятии зарегистрированы 17 648 преступлений. Это на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в республиканской прокуратуре.Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-24%), грабежей (-23%), краж (-15%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8,5%), оружия (-24%).При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+2,5%), изнасилований и покушений на изнасилование (+39%), мошенничеств (+53%), разбоев (+19%), хулиганств (+100%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-14,8%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,8%.Возросло почти на 51% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: Росгвардия Бурятии