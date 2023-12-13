В Бурятии с работника незаконно удержали часть зарплаты

Прокуратура Муйского района по обращению работника провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности золотодобывающей компании.

Установлено, что гражданин работает в организации кладовщиком склада, по результатам инвентаризации работодателем в марте 2023 года он был привлечен к материальной ответственности. На основании договора о полной коллективной ответственности из заработной платы работника, являющегося материально ответственным лицом, удержаны денежные средства. Прокуратурой выявлено, что заявитель не был ознакомлен с договором о полной материальной ответственности.

В связи с этим прокурор района директору юридического лица внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, по итогам рассмотрения которого приказы о привлечении к материальной ответственности данного работника отменены, необоснованно удержанные денежные средства ему возвращены.