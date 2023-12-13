В Бурятии сохраняется аномально-холодная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня по республике сохранится аномально-холодная погода. Небольшой снег ожидается по Прибайкалью, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром местами морозная дымка и туман.Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью была -34,-39, местами -44,-49, по Прибайкалью -24,-29, днём -25,-30, местами до -17, по северу местами -32,-37.В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью опускалась до -34,-36, днём будет: -25,-27.Как сообщает МЧС по РБ, аномально холодная погода сохраняется в республике, и для того, чтобы не получить обморожения в такие холодные дни важно утепляться правильно. Кроме того, спасатели опубликовали карточки с полезной информацией «Что делать, если получил обморожение». Как выясняется, народные методы – растереть место обморожения снегом, помазать маслом, согреться алкоголем и прочие – только навредят: