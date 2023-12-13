Общество 13.12.2023 в 10:02

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Мужчина скрылся от судебных органов в ходе разбирательств по преступлению сексуального характера
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В Улан-Удэ росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей опустил голову и ускорил шаг.

В ходе установления личности, гражданин неправильно называл свои личные данные и пытался ввести в заблуждение правоохранителей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В полиции, куда доставили гражданина, при проверке по информационной базе данных было установлено, что 33-летний улан-удэнец находится в федеральном розыске. Он был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов. Проигнорировав требования закона, в ходе разбирательств по преступлению сексуального характера, мужчина выехал с территории Забайкальского края в соседний регион.

Гражданин задержан для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия

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преступность розыск росгвардия задержание

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