В Улан-Удэ росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

В Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей опустил голову и ускорил шаг.В ходе установления личности, гражданин неправильно называл свои личные данные и пытался ввести в заблуждение правоохранителей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В полиции, куда доставили гражданина, при проверке по информационной базе данных было установлено, что 33-летний улан-удэнец находится в федеральном розыске. Он был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов. Проигнорировав требования закона, в ходе разбирательств по преступлению сексуального характера, мужчина выехал с территории Забайкальского края в соседний регион.Гражданин задержан для дальнейшей передачи инициатору розыска.Фото: Росгвардия