Общество 13.12.2023 в 10:08

Погибшего добровольца из Бурятии наградили орденом Мужества

Евгений Чирков отправился на спецоперацию в апреле 2023 года
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Текст: Андрей Константинов
Погибшего добровольца из Бурятии наградили орденом Мужества
В ходе проведения специальной военной операции погиб 43-летний житель Улан-Удэ Евгений Чирков. Об этом сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Евгений Чирков родился 6 апреля 1980 года в поселке Усть-Баргузин. Был единственным сыном в семье. В 1995 году окончил школу №57 в Улан-Удэ и поступил в электротехникум связи на специальность «Автоматическая электрическая система».

После окончания обучения в 1999 году Евгений Чирков был призван в ряды Вооруженных сил. Служил в воинской части в поселке Звездный.

В 2002 году Евгений поступил в Бурятский филиал СибГУТИ в Улан-Удэ на заочное отделение по специальности «Сети связи и системы коммуникации». Получив высшее образование, работал по специальности на ТЭЦ-2, заместителем начальника отдела «БайкалБанка», электромонтером в ТГК-14.

«Евгений был хорошим специалистом, очень трудолюбивым, честным и отзывчивым человеком, любящим мужем и отцом», - сообщает паблик.

В апреле 2023 года Евгений Чирков заключил контракт и был направлен на спецоперацию оператором ПТУРа. Героически погиб 14 июля 2023 года под Угледаром.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Евгений Чирков награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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