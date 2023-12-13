Общество 13.12.2023 в 10:08
Погибшего добровольца из Бурятии наградили орденом Мужества
Евгений Чирков отправился на спецоперацию в апреле 2023 года
Текст: Андрей Константинов
В ходе проведения специальной военной операции погиб 43-летний житель Улан-Удэ Евгений Чирков. Об этом сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».
Евгений Чирков родился 6 апреля 1980 года в поселке Усть-Баргузин. Был единственным сыном в семье. В 1995 году окончил школу №57 в Улан-Удэ и поступил в электротехникум связи на специальность «Автоматическая электрическая система».
После окончания обучения в 1999 году Евгений Чирков был призван в ряды Вооруженных сил. Служил в воинской части в поселке Звездный.
В 2002 году Евгений поступил в Бурятский филиал СибГУТИ в Улан-Удэ на заочное отделение по специальности «Сети связи и системы коммуникации». Получив высшее образование, работал по специальности на ТЭЦ-2, заместителем начальника отдела «БайкалБанка», электромонтером в ТГК-14.
«Евгений был хорошим специалистом, очень трудолюбивым, честным и отзывчивым человеком, любящим мужем и отцом», - сообщает паблик.
В апреле 2023 года Евгений Чирков заключил контракт и был направлен на спецоперацию оператором ПТУРа. Героически погиб 14 июля 2023 года под Угледаром.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Евгений Чирков награжден орденом Мужества посмертно.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Евгений Чирков родился 6 апреля 1980 года в поселке Усть-Баргузин. Был единственным сыном в семье. В 1995 году окончил школу №57 в Улан-Удэ и поступил в электротехникум связи на специальность «Автоматическая электрическая система».
После окончания обучения в 1999 году Евгений Чирков был призван в ряды Вооруженных сил. Служил в воинской части в поселке Звездный.
В 2002 году Евгений поступил в Бурятский филиал СибГУТИ в Улан-Удэ на заочное отделение по специальности «Сети связи и системы коммуникации». Получив высшее образование, работал по специальности на ТЭЦ-2, заместителем начальника отдела «БайкалБанка», электромонтером в ТГК-14.
«Евгений был хорошим специалистом, очень трудолюбивым, честным и отзывчивым человеком, любящим мужем и отцом», - сообщает паблик.
В апреле 2023 года Евгений Чирков заключил контракт и был направлен на спецоперацию оператором ПТУРа. Героически погиб 14 июля 2023 года под Угледаром.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Евгений Чирков награжден орденом Мужества посмертно.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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