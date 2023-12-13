В Улан-Удэ в 100-х кварталах подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома

В Улан-Удэ продолжает работу оперативный штаб по устранению аварии на электросетях в 100-х кварталах. По данным Бурятэнерго, найдены два порыва на кабельной линии в районе подстанции «Южная», сейчас там работают аварийные бригады, сообщили в администрации столицы Бурятии.Подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома, остаются не подключенными к электроэнергии жители частного сектора 100-х кварталов.«В течение этой ночи специалисты «Россетей» работали над устранением повреждения кабельных линий, которое произошло по причине превышения электрической нагрузки. Для устранения привлечено 9 аварийных бригад, 10 единиц техники, 30 человек, для подачи электроэнергии были привезены 6 электрогенераторов с Гусиноозерска, Тарбагатая, Каменска и городских сетей, а также – «Водоканала». Это позволило в пять утра подать напряжения на 15 подстанций из 26 отключенных. На сегодня на кабельных линиях, где были повреждения, они устранены и идет подключение 11 подстанций, которые были без напряжения», - комментирует Александр Тюрюханов, заместитель председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Фото: t.me/igorshutenkov