Общество 13.12.2023 в 10:31
Замерзающих улан-уэнцев пытаются поддержать горожане
Жителям 100-х кварталов пишут слова поддержки и советы
Текст: Ольга Лазарева
Еще не всем жителям 100-х кварталов подключили тепло. Слова поддержки им пишут в соцсетях другие горожане, многие дают самые разные советы.
«Идет 12 час без электричества! Замёрзла вся вода в трубах, дубак дома 122 мкр», - написал автор анонимного поста.
В комментариях много улан-удэнцы говорят о том, что подключаться к электроотоплению было большой ошибкой:
- В такой мороз? Бедные люди, дети..
- Сочувствую очень, держитесь родные, очень страшно замерзать.
- А если вода замёрзла в трубах то это всё, капец...
- Нет надёжнее и практичнее частного дома с печкой!
- Все-таки без котла отопления у нас не прожить, на электрокотел надежды нет, замерзнешь.
- Я вот понять не могу, вы когда свои дома ставите, вы не можете в этом доме печь сложить?! Всегда в своём доме печь была. Пусть стоит, не топится. Пусть котёл топит, но вот на такой случай, чтобы зад не отморозить, нужна в доме печь! И не просто красивая, а с плитой, чтобы можно было на ней что-то сварить. Вода в ближайшем магазине. У сестры зимой котёл как-то полетел. Так они летом быстренько печь поставили.
- Берите себе газовую печку, чтобы пищу готовить. И бесперебойник для освещения, либо фонарики.
- Впереди Новый год! Опять без света сидеть будем, - пишут горожане.
Напомним, накануне в Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек. В темноту погрузились кварталы столицы Бурятии со 117-го по 124-й. Сейчас подключение восстановили на нескольких подстанциях. Но пока свет появился не везде.
Фото: Pixabay.com
«Идет 12 час без электричества! Замёрзла вся вода в трубах, дубак дома 122 мкр», - написал автор анонимного поста.
В комментариях много улан-удэнцы говорят о том, что подключаться к электроотоплению было большой ошибкой:
- В такой мороз? Бедные люди, дети..
- Сочувствую очень, держитесь родные, очень страшно замерзать.
- А если вода замёрзла в трубах то это всё, капец...
- Нет надёжнее и практичнее частного дома с печкой!
- Все-таки без котла отопления у нас не прожить, на электрокотел надежды нет, замерзнешь.
- Я вот понять не могу, вы когда свои дома ставите, вы не можете в этом доме печь сложить?! Всегда в своём доме печь была. Пусть стоит, не топится. Пусть котёл топит, но вот на такой случай, чтобы зад не отморозить, нужна в доме печь! И не просто красивая, а с плитой, чтобы можно было на ней что-то сварить. Вода в ближайшем магазине. У сестры зимой котёл как-то полетел. Так они летом быстренько печь поставили.
- Берите себе газовую печку, чтобы пищу готовить. И бесперебойник для освещения, либо фонарики.
- Впереди Новый год! Опять без света сидеть будем, - пишут горожане.
Напомним, накануне в Улан-Удэ без электроснабжения остались 1800 человек. В темноту погрузились кварталы столицы Бурятии со 117-го по 124-й. Сейчас подключение восстановили на нескольких подстанциях. Но пока свет появился не везде.
Фото: Pixabay.com
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