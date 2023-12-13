Общество 13.12.2023 в 10:38

В Бурятии открыли новый спорткомплекс в селе Тахой

Объект стоимостью 65,5 млн рублей возведён по федеральной программе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли новый спорткомплекс в селе Тахой
Новый спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Тахой Селенгинского района Бурятии в рамках празднования 100-летнего юбилея района 12 декабря. Объект стоимостью 65,5 млн рублей возведён по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Спортивный комплекс общей площадью почти 22 тыс. кв. м. включает стадион с футбольным полем размером 60х45 метров, беговые дорожки, спортивную площадку, площадку с уличными тренажерами, секторы для прыжков в длину и метания ядра и мяча, площадку для навесного оборудования и хоккейную коробку.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в день открытия спортивной площадки поздравил тахойцев и подарил от имени правительства республики сертификат на 100 тыс. рублей на закупку дополнительно спортивного инвентаря.

- Дорогие земляки, в первую очередь всех поздравляю с тем, что такая спортивная площадка, а точнее полноценный спортивный комплекс у вас появился. Всё это построено в рамках проектов, которые инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин. В Селенгинском районе очень много объектов по этому проекту строится на сегодняшний день, - отметил Алексей Цыденов.

Всего в 2023 году в Селенгинском районе по программе комплексного развития сельских территорий построены и продолжают строиться объекты на общую сумму более 800 млн рублей - стадион в селе Гусиное Озеро, два дома культуры в сёлах Цайдам и Тохой, дом культуры в городе Гусиноозерск.

- Также проводится ремонт водопроводных сетей, плавательного бассейна. В следующем году мы строим две дороги. В этом году мы также построили три дома для специалистов, на будущий год ещё два дома строим. Причём эти дома специалисты могут в дальнейшем выкупить через пять лет работы по цене 10% от стоимости, а если 10 лет отработают, то можно выкупить за 1% от первоначальной стоимости, - рассказал зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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