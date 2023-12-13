В Улан-Удэ озвучили причины сбоя электроснабжения в 100-х кварталах

Специалисты "Бурятэнерго" всю ночь работали над восстановлением электроснабжения 100-х кварталов Улан-Удэ на 40-градусном морозе. Причиной нарушения стало повреждение кабеля в двух местах, технически повреждения не зависимы друг от друга. Поэтому было очень сложно найти под промерзшей землей места порывов. В 8.00 утра большая часть жителей была запитана. Сейчас без света остаются около 150 человек. Туда перенаправлены дизельные передвижные станции. Работы завершаются. Энергетикам потребуется еще 1-2 часа на восстановление электроснабжения всех жителей.Но порывы кабеля - это последствие, а не причина нарушения. Настоящая причина - огромный перегруз электросети. Многие перешли на электроотопление, не согласовав с энергетиками увеличение мощности, и когла ударили аномальные морозы, а жители включили электрокотлы, энергооборудование не выдержало такой нагрузки. После включения необходимо очень рационально подходить к включению электрообрудования. Если в доме есть печь, лучше отапливать ею. Энергоемкие приборы рекомендуется включать как можно реже, особенно в часы пик. Ведь если сеть окажется перегруженной, все может повториться.Напомним, 12 декабря произошло нарушение электроснабжения в кварталах со 117 по 124. При этом в некоторых кварталах проблемы с электроэнергией возникли ещё с 10 утра из-за высокой нагрузки на электросеть, связанной с массовым использованием электроотопительных приборов.В аварийно-восстановительных работах были задействованы 4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц транспорта. В настоящий момент они установлены места повреждения линий электропередачи и ведутся восстановительные работы.Отметим, что переход на электроотопление целесообразен и безопасен только после проведения реконструкции электросетевого оборудования, которая планируется в рамках проекта «Чистый воздух» в 2024-2027 гг., - сообщает «Бурятэнерго».