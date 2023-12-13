Мэр Улан-Удэ назвал причины энергоаварии в 100-х кварталах

Причина энергоаварии в 100-х кварталах «в системном смысле понятна и очевидна - ветхие сети, изношенные подстанции, приближающийся дефицит электроэнергии в регионе». Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«Строительно-монтажные работы по реконструкции электросетевого хозяйства начинаются с 2024 года. Первый этап реконструкции – более 27 тыс домов в черте Улан-Удэ планируем провести до 2028 года. Параллельно запускаем процесс завершения строительства ТЭЦ-2, которая по изначальному плану должна была вырабатывать 840 МВт электроэнергии, но сейчас работает как обычная кочегарка», - рассказал Игорь Шутенков.На время ликвидации аварии для населения, чтобы согреться, попить горячего чая, в гимназии №108 размещен временный пункт обогрева - он открыт для всех.Фото: t.me/igorshutenkov