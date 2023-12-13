В Улан-Удэ энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов

Почти сутки оставались без света микрорайоны 101, 102, 117, 118,119, 121,122,123,124,125 в столице Бурятии. Под отключение попали 2100 человек, школа и детский сад. В первую очередь экстренно подключили социально-значимые объекты, и уже в 8.00 утра 13 декабря электричеством запитали и большую часть жителей. В настоящее время без света остаются 23 и 42 микрорайоны. Работы продолжаются. По прогнозам энергетиков на полное восстановление электроснабжения потребуется еще 1 - 2 часа. Задействовано 2 бригады ГЭС.Специалисты «Бурятэнерго» почти сутки работали над восстановлением электроснабжения 100-х кварталов Улан-Удэ на 40-градусном морозе. Причиной нарушения стало повреждение кабеля в двух местах, технически повреждения не зависимы друг от друга. Поэтому было очень сложно найти под промерзшей землей места порывов.«Правительство Бурятии держит на контроле эту ситуацию. Работы продолжаются и сейчас туда перенаправлены дизельные передвижные станции. Собрали резервную схему для подачи напряжения, т.е. максимальное количество потребителей сейчас подключены. Всех оставшихся, а это около 150 человек, планируется подключить сегодня после 12:00», - отметил Владимир Кружихин, замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.«Прорыв кабеля - это последствие, а не причина нарушения. Настоящая причина - огромный перегруз электросети. Многие перешли на электроотопление, не согласовав с энергетиками увеличение мощности, и когда ударили аномальные морозы, а жители включили электрокотлы, энергооборудование не выдержало такой нагрузки. После включения необходимо очень рационально подходить к включению электрообрудования. Если в доме есть печь, лучше отапливать ею. Энергоемкие приборы рекомендуется включать как можно реже, особенно в часы пик. Ведь если сеть окажется перегруженной, все может повториться», - отметили в Бурятэнерго.Напомним, 12 декабря произошло нарушение электроснабжения в кварталах со 117 по 124. При этом в некоторых кварталах проблемы с электроэнергией возникли ещё с 10 утра из-за высокой нагрузки на электросеть, связанной с массовым использованием электроотопительных приборов.В аварийно-восстановительных работах были задействованы 4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц транспорта. В настоящий момент они установлены места повреждения линий электропередачи и ведутся восстановительные работы. Отметим, что переход на электроотопление целесообразен и безопасен только после проведения реконструкции электросетевого оборудования, которая планируется в рамках проекта «Чистый воздух» в 2024-2027 гг.