Общество 13.12.2023 в 11:31

В Бурятии добровольца, вернувшегося с СВО, обманули при продаже жилья

С наступлением морозов дом насквозь промерз  
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии добровольца, вернувшегося с СВО, обманули при продаже жилья
В соцсетях доброволец, вернувшийся с СВО, поделился своей грустной историей. 

«Год назад уехал на СВО добровольцем. Вернулся с легкой контузией, но в целом в норме. Женился, взяли ипотеку, завели собак. В общем, все как надо. Только вот спустя время, понимаю что все идет по одному месту, а с наступлением холодов, ещё и дом промерз. (Хотя продавец нам очень убедительно рассказывал, какой Ташкент в доме зимой ). А я поверил, всегда стараюсь доверять людям. Так к чему я, когда находишься на передовой, все эти бытовые мелочи никчемны. Абсолютно по-другому смотришь на жизнь. И вот уже спустя год, сижу и думаю, а зачем все это. Какие-то сумбурные мысли, близкие погибли, жена не поймет. Очень захочет, но не сможет понять. Обратно надо ехать, там все проще», - пишет анонимный автор в паблике «Аноним 03». 

В комментариях мужчину пытаются поддержать: 

- У всех так, через одно место. Не заморачивайся. Дом к следующей зиме утеплишь (продавцу лишь бы продать). Все всё понимают и жена тоже. Адаптируешься. 

- Жизнь оказывается не простая штука, когда берешь за нее ответственность. Главное не опускать руки. 

- Надо понять, что все можно пережить, все решаемо. Нельзя поддаваться унынию, депрессии и т. п. Главное, восприятие, сам же так пишешь.

- Если здесь присутствуют юристы. Подскажите можно ли оспорить эту сделку по купле-продаже дома?

- И пусть жена останется одна в промерзлом доме и с собаками?

- Сделку купли-продажи можно оспорить, если обнаружены скрытые недостатки. Скрытым дефектом является несоответствие условиям договора, которое имело место во время заключения договора и о котором продавец не сообщил покупателю. И которое сам покупатель не мог заметить при заключении договора. Необходимо провести строительную экспертизу, - пишут пользователи. 

Напомним, психолог Игорь Бадиев в интервью «Номер один», что зачастую оказавшись дома, у тех, кто вернулся с СВО может возникнуть «ощущение бессмысленности происходящего». 

«Оказавшись дома, у мужчины часто возникает ощущение бессмысленности происходящего. Все вокруг него словно ненастоящее, нереальное. В этот период важно ему помочь осознать, что мирная жизнь  сложная, многогранная и в то же время рутинная и простая  и это есть настоящее. Важно помочь найти мужчине смыслы. Конечно, и в этом случае я бы порекомендовал помощь профессионального психолога. Но также  важна и поддержка любимого человека, который будет терпеливо возвращать его к повседневности и обычной жизни. Это достаточно сложно. Но если есть любовь и взаимопонимание, то ничего невозможного нет», - порекомендовал психолог. 

Отметим, что с целью оказания психологической помощи военнослужащим-участникам СВО и членам их семей в государственных медицинских организациях Бурятии открыты 14 кабинетов медико-психологического консультирования. Работает круглосуточный телефон доверия 8-9021-66-83-11 по оказанию экстренной антикризисной помощи. 

Глава Бурятии также поручил разработать программу по развитию адаптивного спорта для военнослужащих. 


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