Общество 13.12.2023 в 11:48
Монголия и Германия намерены резко расширить авиасообщение
Кроме Франкфурта планируются рейсы из Улан-Батора в Мюнхен и Берлин без каких-либо ограничений и с несколькими частотами
Текст: Номер один
Министр дорожно-транспортного развития Монголии С.Бямбацогт и посол ФРГ в Монголии Гельмут Кулитц обсудили возможность осуществления прямых рейсов из Улан-Батора во Франкфурт, Мюнхен и Берлин без каких-либо ограничений и с несколькими частотами, сообщило МОНЦАМЭ.
Для этого нужно заключить соглашение о воздушном сообщении между правительствами двух стран.
Монгольские авиаперевозчики в настоящее время выполняют 5 рейсов в неделю во Франкфурт, единственный город в Европейском союзе. В этом контексте министр С.Бямбацогт подчеркнул необходимость удовлетворения растущих потребностей пассажиров и увеличения частоты полетов.
На встрече приняты конкретные решения в рамках сотрудничества между двумя странами в области авиации и автомобильного транспорта. В частности, стороны договорились подписать «Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках» к январю следующего года.
Фото: montsame.mn
Для этого нужно заключить соглашение о воздушном сообщении между правительствами двух стран.
Монгольские авиаперевозчики в настоящее время выполняют 5 рейсов в неделю во Франкфурт, единственный город в Европейском союзе. В этом контексте министр С.Бямбацогт подчеркнул необходимость удовлетворения растущих потребностей пассажиров и увеличения частоты полетов.
На встрече приняты конкретные решения в рамках сотрудничества между двумя странами в области авиации и автомобильного транспорта. В частности, стороны договорились подписать «Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках» к январю следующего года.
Фото: montsame.mn