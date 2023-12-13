Общество 13.12.2023 в 11:48

Монголия и Германия намерены резко расширить авиасообщение

Кроме Франкфурта планируются рейсы из Улан-Батора в Мюнхен и Берлин без каких-либо ограничений и с несколькими частотами

A- A+
Текст: Номер один
Монголия и Германия намерены резко расширить авиасообщение
Министр дорожно-транспортного развития Монголии С.Бямбацогт и посол ФРГ в Монголии Гельмут Кулитц обсудили возможность осуществления прямых рейсов из Улан-Батора во Франкфурт, Мюнхен и Берлин без каких-либо ограничений и с несколькими частотами, сообщило МОНЦАМЭ.

Для этого нужно заключить соглашение о воздушном сообщении между правительствами двух стран.

Монгольские авиаперевозчики в настоящее время выполняют 5 рейсов в неделю во Франкфурт, единственный город в Европейском союзе. В этом контексте министр С.Бямбацогт подчеркнул необходимость удовлетворения растущих потребностей пассажиров и увеличения частоты полетов.

На встрече приняты конкретные решения в рамках сотрудничества между двумя странами в области авиации и автомобильного транспорта. В частности, стороны договорились подписать «Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках» к январю следующего года.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия Германия связи авиация

Все новости

С широкого закрытыми глазами
13.12.2023 в 12:03
Многодетным семьям Бурятии частично компенсируют стоимость обучения детей
13.12.2023 в 11:58
В Бурятии пройдет ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России
13.12.2023 в 11:52
Монголия и Германия намерены резко расширить авиасообщение
13.12.2023 в 11:48
Жителя Бурятии будут судить за убийство матери
13.12.2023 в 11:43
В Бурятии добровольца, вернувшегося с СВО, обманули при продаже жилья
13.12.2023 в 11:31
Аварией на электросетях в Улан-Удэ занялись следователи
13.12.2023 в 11:09
В Улан-Удэ энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов
13.12.2023 в 10:56
Мэр Улан-Удэ назвал причины энергоаварии в 100-х кварталах
13.12.2023 в 10:47
В Улан-Удэ озвучили причины сбоя электроснабжения в 100-х кварталах
13.12.2023 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
С широкого закрытыми глазами
Городские депутаты впечатлились тем, что предлагает нацбиблиотека слабовидящим
13.12.2023 в 12:03
Многодетным семьям Бурятии частично компенсируют стоимость обучения детей
Размер компенсации составляет 50% от стоимости обучения за учебный год
13.12.2023 в 11:58
В Бурятии пройдет ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России
Мероприятие состоится 19 декабря
13.12.2023 в 11:52
В Бурятии добровольца, вернувшегося с СВО, обманули при продаже жилья
С наступлением морозов дом насквозь промерз  
13.12.2023 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru