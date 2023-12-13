В Бурятии пройдет ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России

19 декабря 2023 года по адресу: пр. Победы, 14 (зал оперативных совещаний МВД по Республике Бурятия) с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России.Сотрудники Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия расскажут гостям об общих условиях приема в образовательные организации системы МВД России, о требованиях законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок прохождения службы в органах внутренних дел. Ограничениях при приеме на службу и ее прохождении, требованиях к состоянию здоровья, финансовом обеспечении, гарантиях и компенсациях для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей и ответят на все интересующие вопросы.- Приглашаем учащихся средних общеобразовательных организаций республики и молодежь до 25 лет принять участие в мероприятии, - ссобщают в МВД по РБ.