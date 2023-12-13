Многодетным семьям Бурятии частично компенсируют стоимость обучения детей

Начиная с 2024 года, в Бурятии семьи с низким доходом, воспитывающие 3-х и более детей до 23 лет, могут получить компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах.Размер компенсации составляет 50% от стоимости обучения за соответствующий (семестр) учебный год, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг, при этом общий размер компенсации за один учебный год не должен превышать 30 000 рублей.По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, сообщает Минсоцзащиты Бурятии.Больше подробностей в карточках ниже: