С широкого закрытыми глазами

Представители Улан-Удэнского городского Совета депутатов стали главными участниками экскурсии, которая прошла в рамках нового медиапроекта «Городские головы, гласные и депутаты: сквозь столетия». Он рассказывает, какие проблемы волновали наш город более века назад и как их решали городские власти. Одну из наболевших точек депутаты изучили в минувший четверг.Первая городская общественная библиотека появилась в Улан-Удэ более 140 лет назад. Произошло это по инициативе смотрителя Верхнеудинского уездного училища Никиты Нелюбова. А спустя пару лет один из гласных Верхнеудинской городской Думы принял решение увеличить отпускаемые на содержание библиотеки деньги в два раза. Что привело к росту книжных фондов, позволило начать выпускать газеты и журналы. Из-за чего библиотека быстро превратилась в культурный центр притяжения граждан.В 2023 году 18 декабря Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов исполнится ровно 28 лет. К этому событию и по совместительству к 100-летнему юбилею Республики Бурятия запущен очередной медиапроект. Который реализуется вместе с Национальной библиотекой, которая выступает источником ценной информации.Помня о сделанном своими предшественниками, депутаты горсовета побывали на экскурсии в просветительском учреждении и посмотрели, как обстоят дела на сегодняшний день.- Наша библиотека - это единственное крупное учреждение, собирающее информацию о жизни Бурятии. О людях, живущих и живших здесь, о культуре, традициях и обычаях. Таких коллекций книг и информации о нашей республики нигде больше нет в мире. Еще очень отрадно, что именно наша библиотека, будучи крайне полезным учреждением, на 100% доступна всем категориям граждан. Мы этим очень гордимся, - подчеркнула директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.Доступная среда для граждан с ограниченными возможностями здоровья встречает гостей библиотеки буквально с порога. Первое, с чем они взаимодействуют - звуковая мнемосхема. Она позволяет слабовидящим читателям ориентироваться в пространстве на входе. Имеются распашные двери и тактильные дорожки, которые также способствуют комфортному ориентированию внутри здания.Для людей с ослабленным слухом по периметру установлены экраны с бегущими дорожками. Они передают ключевую информацию ярким шрифтом. Если прочитанного недостаточно и возникли какие-либо вопросы, то для всех категорий граждан в фойе расположена стойка для регистрации. Там у компетентных специалистов можно уточнить любую интересующую информацию.Каждая из этих важных деталей произвела неизгладимое впечатление на депутатов Улан-Удэнского городского Совета. Но окончательно покорил их сердца центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. О работе данного отдела подробно рассказала его заведующая Наталья Полетаева.- Мы обслуживаем людей с инвалидностью со всей нашей республики. Наши читатели не только горожане, но и жители всех районов Бурятии. Можно сказать, что в этом направлении равных нам нет. Поскольку наша библиотека и центр оборудованы по последнему слову техники, - отметила Наталья Полетаева.Из многообразия технического оснащения можно выделить многое. Одним из примеров является библиотечная студия звукозаписи. Именно в ней происходит зарождение аудиокниг для незрячих и слабовидящих. Данный формат рукописей постепенно вымещает технологию рельефно-точечного шрифта Брайля. Однако тактильные экземпляры в библиотеке имеются по сей день. Но, к сожалению, не на бурятском языке.- Да, Брайля на бурятском языке нет. Но самое ужасное, что нет книг и в аудиоформате, - сказала Наталья Полетаева.При этом среди огромного количества литературы на полках можно отыскать буквально все. В коллекции библиотеки есть, пожалуй, одни из самых нестандартных рукописей. К примеру, книги с запахом. Когда читатель может потереть страницу и она передает изображенный на рисунке аромат. Есть даже книги со звуковым сопровождением. Для этого необходимо поднести к странице спецприбор, который тут же воспроизведет рассказ и даже звук пейзажа с иллюстрации.- Если честно, восхищен! Хожу и не верю своим глазам. Честно скажу, в библиотеке давненько я не был. Но помню, как в студенческие годы почти жил в ней. Это были 90-е, тогда существовало студенческое братство. В город приехали специалисты из Новосибирского госуниверситета и устроили нам мозговой штурм в библиотеке. Вот мы практически и не вылезали из нее. Библиотека и тогда впечатляла, а сейчас так вообще. Столько современных технологий. Это удивительно, не иначе, - поделился впечатлениями депутат горсовета Денис Егоров.Национальная библиотека Бурятии обладает станциями самовыдачи и бесконтактного возврата литературы. Также в ней есть телелифт, позволяющий доставлять рукописи с любого из шести этажей. Абонемент дает читателям доступ к более чем 40 тыс. книг.- Порадовало, что у нас есть такая современная, прекрасная библиотека. Очень доступная для всех граждан. Единственная проблема, о которой мы узнали во время экскурсии, нет аудиокниг на бурятском языке. В ближайшее время совместно с Молодежной палатой мы озадачимся решением этого вопроса. Напишем грант и постараемся его выиграть для озвучивания книг на бурятском языке для нашей Национальной библиотеки. Возможно, даже сами примем участие в озвучке, - сказал зампред горсовета Анатолий Белоусов.Депутаты Улан-Удэнского городского Совета уже запланировали свое выступление с предложением по написанию гранта. Если его одобрят и Молодежной палате удастся выиграть, то у Национальной библиотеки действительно появятся аудиокниги на бурятском языке. Первой для озвучивания депутаты выбрали «Тэмуджин». Это роман бурятского писателя Алексея Гатапова, который описывает отроческие годы Чингисхана - величайшего полководца и основателя Монгольской империи.Фото: горсовет Улан-Удэ