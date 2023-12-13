Общество 13.12.2023 в 12:14
В Госдуме предложили выдворять мигрантов и их детей за пренебрежение традициями РФ
С такой идеей выступил депутат Александр Хинштейн
Текст: Ольга Лазарева
Необходимо рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение традиций Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, сообщает Ura.news
Так он прокомментировал задержание в Петербурге двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Семью мигрантов пообещали выдворить.
«Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами РФ», - написал он в своем Телеграм-канале.
Фото: Pixabay.com
Так он прокомментировал задержание в Петербурге двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Семью мигрантов пообещали выдворить.
«Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами РФ», - написал он в своем Телеграм-канале.
Фото: Pixabay.com
ТегиОбщество