Общество 13.12.2023 в 12:14

В Госдуме предложили выдворять мигрантов и их детей за пренебрежение традициями РФ

С такой идеей выступил депутат Александр Хинштейн
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Текст: Ольга Лазарева
В Госдуме предложили выдворять мигрантов и их детей за пренебрежение традициями РФ
Необходимо рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение традиций Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, сообщает Ura.news

Так он прокомментировал задержание в Петербурге двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Семью мигрантов пообещали выдворить.

«Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами РФ», - написал он в своем Телеграм-канале.

Фото: Pixabay.com


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