Общество 13.12.2023 в 12:17
«Я боюсь засыпать, боюсь не проснуться…»
Мать шестерых детей лечили от бронхита, а оказалось, у неё рак
Текст: Номер один
В Болотном Новосибирской области умерла 31-летняя Наталья*. Молодая женщина воспитывала шестерых ребятишек: троих родила сама, еще трое были от первого брака мужа. Для родственников смерть сибирячки стала страшным ударом. Близкие говорят, что Наталья сгорела у них на глазах за пару месяцев. Они уверены, трагедия произошла, потому что врачи не могли сразу поставить женщине верный диагноз. И все это время лечили ее не от того.
– Два месяца назад Наталья почувствовала боль в области желудка, начался кашель. Лечилась как от простуды. Принимала также препараты для улучшения пищеварения. Затем, так и не выздоровев, обратилась в больницу, где лечить ее начали сначала от бронхита, потом от пневмонии. Лучше ей не становилось. Когда у Натальи внезапно началась желтуха, ее направили в город на обследование. Уже там выяснилось, что у женщины рак печени 4 термальной стадии, метастазы уже пошли от надпочечников в другие органы, – рассказала КП-Новосибирск двоюродная сестра молодой женщины.
По словам родственников, Наталья не опустила руки. Обследовалась и лечилась. Молодая женщина хотела выкарабкаться и жить. Ведь ей было ради кого:
– Наташа вместе с мужем воспитывали шестерых детей. Трое из них - от первого брака Вадима*. Наталья их любила, как родных, заботилась: одела, обула, обеспечила всем необходимым. Первая жена Вадима бросила семью. Забрала с собой двух старших дочерей, а остальных ребятишек оставила с отцом. Как раз их, младших, под свое крыло взяла Наташа, – поделились близкие.
В браке у Натальи и Вадима родились трое общих детей - младшему из них исполнился год в сентябре, а старший в следующем году пойдет в школу.
– Мы все до последнего верили, что все наладится, что все будет хорошо… На днях общались с Наташей, ее последние слова были: «Я боюсь засыпать, боюсь не проснуться больше…», – рассказала КП-Новосибирск родственница умершей женщины.
10 декабря в 5 утра у сибирячки не выдержало сердце. Она умерла.
В Болотном многие знали Наталью. Все запомнили ее милосердной и отзывчивой девушкой:
– Если кому-то нужна была помощь, она помогала сама и кидала клич о помощи. Когда дома горели в Болотном, она вещи собирала, помогала финансово. Была очень активной, жизнерадостной, доброй, многим людям помогла выйти из сложных ситуаций, - добавила двоюродная сестра сибирячки.
Близкие уверены, если бы Наталье сразу поставили верный диагноз, ее можно было спасти. А так, говорят они, драгоценное время было упущено. Близкие не знают, будут ли подавать жалобу на больницу. Сейчас у них много других хлопот.
– Семье Натальи на данный момент тяжело финансово. Очень много денег ушло на лечение и на похороны почти не осталось, – говорят родственники.
Если вы готовы поддержать многодетную семью, потерявшую маму финансово, свяжитесь с редакцией по номерам: Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты родственникам женщины.
*Имена изменены.
Фото: предоставлены родственниками
– Два месяца назад Наталья почувствовала боль в области желудка, начался кашель. Лечилась как от простуды. Принимала также препараты для улучшения пищеварения. Затем, так и не выздоровев, обратилась в больницу, где лечить ее начали сначала от бронхита, потом от пневмонии. Лучше ей не становилось. Когда у Натальи внезапно началась желтуха, ее направили в город на обследование. Уже там выяснилось, что у женщины рак печени 4 термальной стадии, метастазы уже пошли от надпочечников в другие органы, – рассказала КП-Новосибирск двоюродная сестра молодой женщины.
По словам родственников, Наталья не опустила руки. Обследовалась и лечилась. Молодая женщина хотела выкарабкаться и жить. Ведь ей было ради кого:
– Наташа вместе с мужем воспитывали шестерых детей. Трое из них - от первого брака Вадима*. Наталья их любила, как родных, заботилась: одела, обула, обеспечила всем необходимым. Первая жена Вадима бросила семью. Забрала с собой двух старших дочерей, а остальных ребятишек оставила с отцом. Как раз их, младших, под свое крыло взяла Наташа, – поделились близкие.
В браке у Натальи и Вадима родились трое общих детей - младшему из них исполнился год в сентябре, а старший в следующем году пойдет в школу.
– Мы все до последнего верили, что все наладится, что все будет хорошо… На днях общались с Наташей, ее последние слова были: «Я боюсь засыпать, боюсь не проснуться больше…», – рассказала КП-Новосибирск родственница умершей женщины.
10 декабря в 5 утра у сибирячки не выдержало сердце. Она умерла.
В Болотном многие знали Наталью. Все запомнили ее милосердной и отзывчивой девушкой:
– Если кому-то нужна была помощь, она помогала сама и кидала клич о помощи. Когда дома горели в Болотном, она вещи собирала, помогала финансово. Была очень активной, жизнерадостной, доброй, многим людям помогла выйти из сложных ситуаций, - добавила двоюродная сестра сибирячки.
Близкие уверены, если бы Наталье сразу поставили верный диагноз, ее можно было спасти. А так, говорят они, драгоценное время было упущено. Близкие не знают, будут ли подавать жалобу на больницу. Сейчас у них много других хлопот.
– Семье Натальи на данный момент тяжело финансово. Очень много денег ушло на лечение и на похороны почти не осталось, – говорят родственники.
Если вы готовы поддержать многодетную семью, потерявшую маму финансово, свяжитесь с редакцией по номерам: Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты родственникам женщины.
*Имена изменены.
Фото: предоставлены родственниками
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