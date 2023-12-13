Общество 13.12.2023 в 12:42

Двигайся больше - проживешь дольше!

В Улан-Удэ определили победителей I Республиканского конкурса оздоровительных программ
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Текст: Макар Захаров
Двигайся больше - проживешь дольше!
8 декабря состоялся финальный этап I Республиканского конкурса на лучшую корпоративную программу  укрепления здоровья на рабочем месте. Организаторами мероприятия выступили  Центр общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой и Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия».

Год здоровья и активного долголетия

Впервые конкурс «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья на рабочем месте» среди улан-удэнских организаций стартовал в марте 2022 года. Тогда он прошел в рамках Года здоровья и активного долголетия г. Улан-Удэ. С помощью данного мероприятия выявлялись лучшие корпоративные практики по укреплению здоровья работающих граждан. Которые в дальнейшем воплощались в жизнь и тиражировались.

- В 2023 году география мероприятия по оздоровительной тематике действительно охватила практически все районы республики. Это намного больше, чем в прошлом. На этот раз мы провели I Республиканский конкурс на «Лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте». Прошел он у нас в два этапа. Первый был отраслевой, где борьба шла внутри отраслей. Между собой состязались профсоюзы здравоохранения, образования, профсоюз государственных учреждений и общественного обслуживания. А второй этап - финальный. Где победители отраслевого этапа разыгрывали между собой три места на пьедестале, - рассказала аналитик по ПП и ЗОЖ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Софья Тумурова.

Во второй раз конкурс, понравившийся многим, прошел под эгидой празднования 100-летия нашей республики и 100-летия здравоохранения Бурятии. Участие в нем приняли аж 57 организаций. В течение всего 2023 года каждая из них проводила различные здоровьесберегающие мероприятия и создавала условия на рабочих местах для ведения здорового образа жизни. Одним из многих успешных примеров стал  Кижингинский центр детского творчества, занявший первое место в тройке победителей среди организаций сферы образования.

- Для оздоровления наших сотрудников на рабочем месте мы коллективом разработали корпоративную программу в январе 2023 года. В рамках ее реализации   весь год проводили разные мероприятия по ЗОЖ. Например, устраивали психологические тренинги, семинары по психологической разгрузке для наших педагогов. К слову, все в нашем коллективе занимаются скандинавской ходьбой. Мы неоднократно организовывали туристические скандитуры по священным местам Кижинги. За этот год коллектив действительно изменился. Около 80% наших сотрудников сбросили лишний вес. Допустим, у меня ушло целых семь килограммов Финал - не конец нашего выбора по ведению ЗОЖ. Будем работать дальше, - отметила директор МУ ДО «Кижингинский центр детского творчества» Соелма Тарнуева.

Дебютные выступления

Коллектив «Кижингинского центра детского творчества» также участвует в программах грантов. Благодаря одному из них они смогли построить на территории учреждения спортивную площадку, на которой весь год занимались и дети, и взрослые. В том числе возвели экологичную юрту для психологических практик.

Для некоторых организаций участие в конкурсе на «Лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте» стало дебютным. В 2023 году о себе впервые заявило ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», ставшее победителем среди коллективов сферы здравоохранения.

- Год начался с массовых мероприятий по укреплению здорового образа жизни наших сотрудников. Зимой у нас были организованы профсоюзные лыжные гонки. Весной и летом - пешие прогулки по местным достопримечательностям. Также мы участвовали летом в республиканских спартакиадах среди профсоюзов работников медицинских организаций, в легкой атлетике, футболе, волейболе и многом другом. А осенью уже начали подготовку к финалу конкурса. Все эти события сплотили наш коллектив и укрепили здоровье каждого. Но самое главное - помогли избежать эмоционально-психологического выгорания, - поделился врач-кардиолог ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» Дмитрий Оленников.

Еще одним из многих дебютантов оказалось ГБУСО «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Который также одержал первое место среди государственных учреждений и сферы общественного обслуживания. Директор организации отметила одну из наиболее важных вещей. Благодаря участию в конкурсе сотрудники смогли оставить позади вредные привычки.

- В феврале 2023 года мы решили принять участие в Республиканском конкурсе корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте. В ходе реализации нашей программы в коллективе снизилась заболеваемость. Если в 2022 году по больничным листам отсутствовал 21 человек, то в 2023 году - всего лишь 15. Важный момент - три человека бросили курить. Многие попрощались с избыточным весом и перешли на ПП. Мы благодарим Центр общественного здоровья и медицинской профилактики за оказанную методическую помощь и совместную деятельность, - говорит директор ГБУСО «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Галина Кочетова.

ЗОЖ в массы

Теперь конкурс приобрел статус ежегодного. Он проводится не только с целью выявления, поощрения, продвижения и тиражирования лучших корпоративных практик, но и представляет из себя комплекс мероприятий по созданию условий для сохранения здоровья. А также повышает приверженность к ЗОЖ сотрудников и тем самым корректирует факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Например, сердечно-сосудистых и онкологических.

- Реализация таких программ на рабочих местах очень важна. Мы рады, что все больше организаций теперь стараются создать здоровую среду в своих коллективах, когда люди приходят и их окружают благоприятные условия. Ведь здоровье - это главное. Нас радует, что на этот раз принимали участие не только городские, но и районные организации. Только девять лучших коллективов дошли до финала. Хочется выразить огромную благодарность нашим профсоюзам Бурятии. Которые поддержали нашу инициативу и стали главными спонсорами этого конкурса, - говорит главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Етта Доржиева.

Фото: Центр ОЗиМП
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здравоохранение

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