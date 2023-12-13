Общество 13.12.2023 в 12:50

Жителей Бурятии приглашают на грандиозное новогоднее представление «Легенды Байкала»

Театрализованное представление основано на легендах о родовых тотемах бурятского народа, живущих на берегах Священного озера

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Текст: Ольга Лазарева
Жителей Бурятии приглашают на грандиозное новогоднее представление «Легенды Байкала»

Государственный цирк Бурятии покажет обновленный проект в преддверии Нового года.

С 28 по 30 декабря 2023 года, а также 2 и 3 января 2024-го в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ по ул. Рылеева, 2 пройдет театрализованное цирковое представление «Легенды Байкала».

Это программа, основанная на легендах о родовых тотемах бурятского народа, живущих на берегах Байкала. Этнопроект интересен тем, что языком циркового искусства мудрый седовласый сказитель-улигершин рассказывает о мифах и легендах бурятского народа: о быке-прародителе «Буха Нойон», проматери Лебеди «Хун Шубуун», налиме «Эреэн Гутаар» и прекрасной лани «Гоа-Марал».

Обновленная программа «Легенды Байкала» включает в себя более 12 номеров и веселые репризы от клоунов Малыша и Ромашки. Акробаты-вольтижеры, воздушные гимнасты, игры со скакалками, обручами, клоунада, жонглирование, гуттаперчевые девочки - «каучук» никого не оставят равнодушными.

 Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей.

 Возрастной ценз: 0+

 

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