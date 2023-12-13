«Великая дружба» Бурятского театра оперы и балета покорила Москву

Накануне на новой сцене Большого театра состоялся показ спектакля Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» в рамках гастролей Бурятского государственного академического театра оперы и балета.Посмотреть и послушать запрещенную в советское время оперу, восстановленную в Бурятии, пришли представители музыкальной интеллигенции столицы России. «Великой дружбой» завершается всероссийский фестиваль «Видеть музыку» в этом году, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Я счастлив, что мы все вместе рискнули. Нам всем было безумно интересно. Мне кажется, все критики, которые пишут о музыке и о театре, вся консерваторская публика были в зале. В 1947 году премьера была здесь, через дорогу – на исторической сцене Большого театра в постановке Покровского. Мы все у него учились, здесь представители музыкально-режиссерского факультета ГИТИСа. Мы знали эту историю по учебникам. Мы знали, что был разгром музыки, но не знали, почему. Видно, какие огромные усилия театр приложил. Маэстро Рылову можно поставить памятник за то, что провел реконструкцию этой партитуры», - отметил Георгий Исаакян, президент Ассоциации музыкальных театров России и директор Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», художественный руководитель МГАДМТ им. Н.И. Сац, профессор ГИТИС.Голоса бурятских солистов, музыка Мурадели и её звучание покорили зрителей и самых искушенных слушателей. В образе Муртаза предстал Чингис Раднаев, партию Галины исполнила Маргарита Мартынова. Комиссара исполнил Эдуард Жагбаев, Мейрану - Билигма Ринчинова. На сцену вышли также Бадма Гомбожапов, Дмитрий Барташкин, Эржена Базарсадаева, Александр Хандажапов, Баиржаб Дамбиев, Виктор Базаров, Данзан Бальжинимаев, Галсан Ванданов, Чингис Иванов, Саян Цымпилов, Савелий Александров, Евгений Островский. В спектакле принимают участие артисты балета, хор, приглашенные каскадеры и учащиеся детской школы искусств имени Бау Ямпилова, а также ученик Дома творчества Железнодорожного района Улан-Удэ Майдар Хайдапов. За дирижёрский пульт встал маэстро Владимир Рылов.«Опера интересная, она заслуживает внимания. В ней нет формализма, в которой ее обвиняли. В этой опере очень много оперного. Она интересна тем, что она следует разным жанровым канонам. Очень необычная смесь, но в ней мы видим эпоху. Очень хорошо, что опера вернулась. У нас есть возможность ее послушать. Это сделано музыкально, качественно. Замечательно играет оркестр, а певцы Бурятского театра оперы и балета сохраняют свои лучшие качества: точность, аккуратность, музыкальность, культуру», - говорит музыкальный и театральный критик Дмитрий Абаулин.«Великая дружба» — это история о любви между джигитом Муртазом и терской казачкой Галиной. Идейным вдохновителем, музыкальным руководителем и дирижером выступил художественный руководитель БГАТОиБ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, маэстро Владимир Рылов.«Первая версия партитуры была уничтожена. Опера была поставлена в 13 театрах. Мне удалось найти первую редакцию партитуры. Клавир у меня второй редакции, которую Вано Ильич делал в 1960-м году после другого постановления ЦК КПСС. Во всех нас живет чувство справедливости. Мы так изучали историю советской музыки: никто не слышал ни одной ноты оперы Мурадели «Великая дружба», но она была осуждена. Мне показалось это несправедливым. Как только я получил клавир, я был обескуражен. Как может такая чудная музыка лежать под запретом и быть неизвестной публике? Эта опера должна занять место рядом с великими творениями Шостаковича, Прокофьева. Это композитор их ряда», - говорит маэстро Владимир Рылов.Поздравили с успешным выступлением артистов Бурятского театра оперы и балета глава Бурятии Алексей Цыденов и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. После спектакля на сцену вынесли две корзины цветов.Сегодня, 13 декабря, на новой сцене Большого театра состоится ещё один показ «Великой дружбы» (12+). Напомним, гастроли проходят в рамках фестиваля «Видеть музыку» и празднования 100-летия Республики Бурятия.Фото: egov-buryatia.ru