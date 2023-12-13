Роль вакцинации в жизни человека

Тема вакцинации для человеческого общества всегда была непростой. Споры о том, обязательно ли нужно ставить профилактические прививки или от них лучше отказаться, не утихают по сей день. Но, тем не менее, лишь так мы можем уберечь себя от множества болезней. Которые когда-то приводили ко всевозможным осложнениям и даже смерти.Многие инфекции, от которых проводится вакцинация, протекают молниеносно, приводят к летальным исходам или инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно умирает более 12 миллионов детей, 2/3 этих смертей вызваны болезнями, которые могли бы быть предотвращены при помощи вакцин.С появлением вакцин мы практически забыли о таких болезнях, как полиомиелит, паротит, столбняк, дифтерия. Например, в довакцинальный период в стране ежегодно регистрировалось до 140 тыс. случаев заболевания дифтерией, показатели смертности были крайне высокими. Только введение массовой вакцинации детей, а позже и взрослых позволило снизить заболеваемость. В настоящее время по всей стране регистрируются лишь единичные случаи этой инфекции.Мы специально встретились с самым опытным врачом-профилактологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии Еленой Корсун, чтобы вспомнить о страшных для республики временах и навсегда развеять мифы, связанные с вакцинацией.- Когда мой ребенок был маленьким, я страшно боялась, что он может погибнуть от дифтерии. В те годы от этой инфекции прививки еще не ставили. На тот момент я работала в бактериологической лаборатории, где мы ежедневно выявляли эту болезнь. Вспышка была ужасная. А позже я стала панически опасаться заболевания менингит. Слава богу, сейчас уже есть вакцины против него тоже, - вспоминает врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии Елена Корсун.Елена Владиславовна поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт им. И. И. Мечникова в 1976 году. Во время учебы она принимала участие в работе студенческого научного общества по инфекционным болезням и после окончания вуза продолжила изучение возбудителей инфекционных болезней уже в бактериологической лаборатории улан-удэнской войсковой части.- Раньше многие дети погибали от столбняка. Поранились где-то в песочнице, попала инфекция в ранку и все. Проблема достигала летального исхода. А теперь всем детям ставят прививки от столбняка, от гемофильной инфекции, которая вызывает тяжелую пневмонию, и т. д. Детская смертность у нас снизилась только за счет вакцинации. Сейчас мы защищаем миллионы младенцев и взрослых людей от смертельно опасных заболеваний благодаря прививкам. Большая часть из них ставится в первый год жизни, - отмечает Елена Корсун.В России действует Национальный календарь профилактических прививок. Который включает в себя вакцинацию от смертельно опасных заболеваний: гемофильной инфекции, гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита и т. д. Часть прививок ставится детям именно в первый год жизни. Чтобы защитить его от самых первых угроз.Одним из важных этапов жизни является предварительная вакцинация при планировании беременности. Потому что прививки защищают от многих инфекций не только женщину, которая особенно уязвима в период беременности из-за физиологических изменений работы иммунной системы, но и ребенка.- Предположим, человек не знает, была ему сделана та или иная из важнейших прививок или нет. Но при этом он собирается завести ребенка в ближайшее время. В таком случае лучше пройти предварительную вакцинацию до зачатия. Потому что, если вирус попадет в организм матери, а у нее не будет защиты, у ребенка могут развиться аномалии и уродства. Или он может даже умереть, - говорит врач-профилактолог.Но как же мифы о том, что прививки вызывают аутизм? Никаких подтверждений связи вакцинации и аутизма выявлено не было. На самом деле аутизм - заболевание на 90% наследственное, обусловленное сочетаниями генов. Единственная убедительно доказанная причина развития аутизма негенетической природы связана с врожденной краснухой. Так бывает, когда беременная женщина, не получавшая прививки, заболевает краснухой и передает болезнь плоду. Может получиться даже так, что мать не заразилась, но заболел ребенок. Стоит отметить, что вопрос вакцинации также касается и отцов.- Прививка не может вызвать аутизм, а вот употребление спиртных напитков и никотиносодержащей продукции на ранних сроках беременности - запросто. Даже в момент зачатия. Все эти факторы сильно влияют на нервную систему ребенка, - отмечает врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии Елена Корсун.Совсем недавно мы пережили пандемию, причиной которой стала новая коронавирусная инфекция COVID-19. Жизнь разделилась на до и после. Высокая смертность, тяжелое течение, осложнения, неимоверно высокая нагрузка на медицинский персонал. Все ждали вакцину от COVID-19 как спасательный круг - только после вакцинации появлялась надежда на жизнь и на легкое течение заболевания.Так и вышло. Как только общее количество переболевших и вакцинированных достигло критического значения, инфекция резко пошла на спад. Поэтому иммунизация - это одна из самых успешных и эффективных мер по сохранению жизни и здоровья людей.- Я считаю, что вакцинация - это величайшее достижение человечества. Недавняя коронавирусная инфекция показала себя в полной красе, когда организм был не готов к встрече с новым возбудителем и ни у кого не было от него защиты. Вы заметили, что COVID-19 есть по сей день? И завтра он будет, и послезавтра. Только теперь мы о нем не слышим. Потому что появились вакцины. Теперь, если человек болеет коронавирусом, он не умирает, - констатирует врач-профилактолог Елена Корсун.Россия одной из первых в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и с помощью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.Начатая до начала пандемии разработка вакцин против коронавирусных заболеваний, таких как тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный, позволила сформировать знания о структуре инфекций. Тем самым сохранив миллионы человеческих жизней.Вакцинация от гриппа является добровольной. Однако не стоит забывать о том, что главная цель вакцинации против гриппа - это защита населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции. Вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, и люди с иммунодефицитными состояниями.- Когда-то и грипп вызывал смертельно опасные осложнения. Никогда не забуду одну картину, представшую перед моими глазами. В студенческие годы я увидела гриппозного пациента. Это было ужасно. Человек с этой инфекцией был похож на кусок мяса. Все его тело было красного цвета. Потому что из-за гриппа идет сосудистое осложнение. Которое приводит к кровоизлияниям. Они могут произойти в любом месте. Например, в мозге. Именно поэтому от тяжелых осложнений гриппа придумали вакцину. Она совершенствовалась на протяжении многих лет, и сейчас заболеваемость значительно снизилась, - рассказывает врач.Далеко не каждый человек ставит прививку от гриппа. Попросту игнорируя данный вид профилактики. Но чем это может быть чревато?- Думаю, есть определенный процент людей, которые давно не делали прививку от гриппа. Скорее всего, они считают, что в ней не нуждаются и обладают сильным иммунитетом. Хорошо. Ну а ваш новорожденный ребенок им обладает? Или пожилой родственник, относящийся к группе риска? - говорит Елена Корсун.У данных возрастных категорий грипп может вызвать смертельно опасные осложнения, которых можно избежать поддержанием коллективного иммунитета. На сегодняшний день из-за ОРВИ на карантине находится около 4 тыс. учеников из более чем 100 классов.В образовательных учреждениях ведут работу по профилактике острых вирусных заболеваний. Идет дезинфекция и проветривание помещений, соблюдается температурный режим, используются приборы для обеззараживания воздуха. Однако всего этого можно было бы избежать благодаря своевременной массовой вакцинации.- Подводя итоги, хотелось бы сказать, что за один раз поставить все нужные вам прививки попросту невозможно. Должен обязательно пройти период усваивания. Интервал между разными прививками должен доходить хотя бы до одного месяца. За это время формируются те самые нужные антитела. Если ставить прививки друг за другом, то будет сильная нагрузка на иммунитет и антитела не сформируются. Стоит отметить, что любая вакцина дает реакцию на организм человека. Если реакции не было, значит плохо формируется иммунитет. Мы же вводим антиген, после которого должно пройти воспаление. Как правило, не сильное, но каждый организм индивидуален, - отмечает врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ Елена Корсун.Защита от этих инфекций остается надежной, пока напряженность коллективного иммунитета составляет 95%, то есть когда абсолютное большинство населения получают прививки в соответствии с Национальным календарем. Нарушение установленных правил иммунизации приводит к появлению вспышек «подконтрольных» инфекций.Что касается перечня профилактических прививок против 12 инфекций из Национального календаря - взрослым их можно обновить в том случае, если они не ставили эти вакцины последние десять лет.Фото: "Номер один".