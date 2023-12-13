Ушканьи острова – победитель премии Russian Traveler Awards

Ушканьи острова (Забайкальский национальный парк) стали победителем премии Russian Traveler Awards в номинации «Природный объект», сообщили в пресс-службе ОППТ «Заповедное Подлеморье».Интерес к архипелагу обеспечен благодаря экологической тропе «К лежбищу байкальской нерпы» на острове Тонкий. Здесь летом можно понаблюдать за тюленями в естественной среде обитания. В этом году тропу посетили 5,6 тысяч человек. По мнению специалистов, эта цифра будет только расти. И не исключено, что в будущем посещение придётся ограничивать – ведь на особо охраняемых природных территориях не должно быть рекреационной перегрузки.Напомним, ежегодно журнал Russian Traveler запускает онлайн-голосование Russian Traveler Awards. С его помощью определяется всё самое лучшее в мире путешествий – от национальных блюд до международных маршрутов. В этом году на премию было заявлено более 500 объектов из 50 регионов России. За лучших из лучших проголосовало три миллиона читателей издания.«Заповедное Подлеморье» благодарит проголосовавших читателей и экспертное жюри за высокую оценку островов. Эта победа – еще один мотиватор для нашей работы над повышением туристического потенциала Бурятии.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru