Общество 13.12.2023 в 14:02

В Бурятии приставы взялись за бухгалтерии алиментщиков

К административной ответственности привлечены 11 организаций за нарушения при перечислении алиментов

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Текст: Номер один
В Бурятии приставы взялись за бухгалтерии алиментщиков
В Бурятии служба судебных приставов привлекла к административной ответственности 11 республиканских организаций. Противоправные действия должностных лиц выявлены в ходе проверок бухгалтерий компаний, где трудоустроены или были трудоустроены граждане, обязанные выплачивать алименты в пользу несовершеннолетних детей, сообщили в республиканском управлении ФССП.

«С начала 2023 года судебными приставами Бурятии проведено 3 958  проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечисления алиментов. Должностные лица организаций, в которых выявлены нарушения,  привлечены  к ответственности и оштрафованы», - отмечает главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.

Одна из проверок была проведена по итогам личного приема главного судебного пристава республики. Жительница Улан-Удэ пожаловалась, что до нее не доходят алиментные платежи, хотя в компании, где работает бывший супруг, уверяли, что денежные средства удержаны и направлены взыскательнице. Как выяснил судебный пристав, перечисления действительно были, однако фамилия взыскательницы указывалась неверно.

Среди частых нарушений: невыплаты алиментов, в то время как  работник исправно получает заработную плату. Судебному приставу-исполнителю не направляются в трехдневный срок исполнительные документы уволенных сотрудников, которые должны быть переданы судебным приставом по новому месту работу, из-за чего нарушаются права ребенка, который остается без средств содержания. Удержание денежных средств осуществляется с нарушениями, допускаются ошибки в реквизитах и данных взыскателей.

Привлеченные к административной ответственности оштрафованы на общую сумму 177 тыс рублей. В случае неуплаты штрафа в установленный срок правонарушителям грозят санкции статьи 20.25 КОАП РФ в виде удвоения суммы штрафа, административного ареста и обязательных работ.

Фото: УФССП по Бурятии
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юстиция приставы алименты

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