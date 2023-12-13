Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

В Москве на ВДНХ продолжается выставка-форум «Россия», на котором представили свои достижения все регионы страны. Работает и павильон Бурятии, где постоянно предлагают посетителям разнообразные новые интересные экспонаты и активности.На днях здесь стартовала спортивная неделя – сейчас тут можно побывать в роли традиционного бурятского лучника или сыграть в национальную разновидность шахмат. Также здесь работает выставка национальной одежды и спортивного инвентаря национальных бурятских видов спорта, которые можно примерить и устроить фотосессию.«Спорт в Бурятии — это традиция испокон веков. Нам есть чем гордиться, у нас есть история. Именно это, мы, хотим продемонстрировать на выставке», - отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.За время работы выставки ее посетили сотни тысяч россиян со всех уголков страны. Экспертный институт социальных исследований совместно с Высшей школой экономики провели экспресс-исследование впечатлений, опросив более 1200 посетителей. Как оказалось, содержание выставки очень понравилось 85% респондентов, 87% высоко оценивают качество мероприятий выставки. 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией.Фото: пресс-служба правительства Бурятии