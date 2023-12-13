Улан-удэнцев просят снизить нагрузку на электросети

В связи с аварией в 100-х кварталах Улан-Удэ горожан просят не использовать одновременно электроприборы, электрокотлы, по возможности снизить нагрузку на сети в пиковые холода.Для жителей Октябрьского района в 100-х кварталах, оказавшихся из-за аварии на сетях без электроэнергии, этой ночью был развернут пункт обогрева в прогимназии № 108 по ул. Ринчино, 37.- Наши специалисты на месте работали буквально всю ночь, пока энергетики восстанавливали теплоснабжение здесь в сотых. Организовали пункты обогрева в 108 прогимназии, наш сотрудник до сих пор дежурит на месте. Всем жителям, которые обратились, мы оказывали помощь, было организовано горячее питание, разъяснительная работа по аварии, - рассказал Александр Галданов, заместитель руководителя Администрации Октябрьского района.Вчера за одни сутки на территории района было шесть технологических нарушений на сетях: в 100-х, в Таежном, по ул. Лесной и других.- Соответственно это все наложило определённую нагрузку на энергетиков, которые выезжали на адреса, - отметил Александр Галданов.Оперативный штаб Администрации г. Улан-Удэ работал на месте аварии.- Ситуация была нестандартная, потому что сразу из строя вышли и основной, и резервный фидер высоковольтной сети на 10 Квт. И протяженность сетей здесь большая, место повреждения приходилось искать, 26 распределительных подстанций оказались без электроэнергии. Наши сети оказались не готовы к массовому переходу на электрокотлы, поэтому ко всем просьба - если у вас есть в наличии печи и твердотопливные котлы, использовать их для отопления, - обратился к горожанам заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.На данный момент без электроэнергии остаются около 40 домов частного сектора.