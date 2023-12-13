Десять лет с ЭКО

В этом году исполнилось десять лет с тех пор, как в Республике Бурятия стали проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения. Несмотря на то, что благодаря ЭКО на свет появилось уже несколько поколений детей и за такой период процедуру успели хорошо изучить, для многих жителей она все еще остается непонятной и окутанной мифами. «Номер один» узнал все нюансы про ЭКО у доктора с 38-летним стажем, отличника здравоохранения РФ, заслуженного врача Республики Бурятия, генерального директора медцентра «Диагрупп» Валентины Дориевой, а также пообщался с жителями, чьи дети появились на свет через искусственное оплодотворение.





Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – вспомогательная репродуктивная технология, при которой яйцеклетку и сперматозоид объединяют в специальных лабораторных условиях, а затем полученный эмбрион подсаживают в матку женщины. Метод используют, когда пара страдает такими недугами, как мужское бесплодие, связанное со сниженной подвижностью или невысоким количеством сперматозоидов, отсутствие фаллопиевых труб у женщины либо их непроходимость, при таких диагнозах, как эндометриоз, бесплодие эндокринного генеза и т. д.Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», ЭКО в России проводится за счет средств ОМС в рамках территориальной программы бесплатно по направлению региональных комиссий. В Республике Бурятия работает республиканская комиссия по оказанию медпомощи при лечении бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.Как отметила начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Бурятии, врач акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лилия Алексеева, с 2019 года после процедуры ЭКО принято 1146 родов, родилось 1257 детей.Десятью годами ранее такую процедуру не проводили в Бурятии. Оказание помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Бурятия осуществляется в медицинском центре «Диагрупп». Как рассказывает гендиректор медцентра Валентина Дориева, до 2005 года она заведовала отделением планирования семьи, занималась вопросами бесплодия у пациентов.- Я видела много наших жителей, которые нуждаются в ЭКО и уезжают в другие города. Видела, как им было трудно уезжать далеко. Практически месяц они проживали в другом городе, тратили много средств на дорогу. Больничный лист выдавали только женщинам, часто мужьям трудно было брать больничный лист на месяц, чтобы ехать на процедуру, а затем в другом городе еще и арендовать квартиру. Я все время думала, как же помочь этим пациентам, - вспоминает Валентина Дориева.В 2011-2012 гг. Валентина Дориева обратилась к властям Бурятии с необходимыми документами, статистикой и обоснованием, почему в нашем регионе необходимо открыть отделение вспомогательных репродуктивных технологий.- Нас поддержал Минздрав Бурятии, нам выделили средства от государства, мы закупили оборудование и обучили специалистов, и ровно десять лет назад, в декабре 2013 года, перерезали «красную ленточку» и открыли учреждение. В январе пригласили специалистов из московской клиники, которые месяц поработали с нашими обученными врачами и начали делать наши первые циклы ЭКО. Тогда это были только самые простые методы, а сейчас у нас уже есть все, что существует в мировой практике вспомогательных репродуктивных технологий: обычное ЭКО, ИКСИ, TESA, суррогатное материнство, донорские яйцеклетки и т. д., - перечисляет гендиректор.Например, метод ИКСИ применяется в случае так называемого «мужского бесплодия» – простыми словами, когда у мужчины очень мало жизнеспособных сперматозоидов и в связи с этим беременность не наступает. Тогда мужчина сдает сперму, а врач при помощи специальных инструментов ювелирно «отбирает» самый жизнеспособный сперматозоид и затем вводит его в женскую яйцеклетку.- Часто внешне это здоровые, молодые люди, и они не спешат решать эту проблему. А зря, так как теряется драгоценное время. В случае если пара в течение года ведет половую жизнь, не предохраняясь, а беременность все еще не наступает, это уже повод посетить доктора. Бывает, что люди нуждаются в лечении лишь небольших воспалительных процессов, но есть и случаи, когда без ЭКО никак не обойтись, - отмечает доктор.Кроме того, для пар проводят предимплантационную генетическую диагностику – при помощи этого анализа можно выяснить, есть ли у эмбриона генетическое заболевание.- Сейчас уже нет разницы, делать ЭКО в Бурятии или в Нью-Йорке. Все, что есть в мировой практике, уже имеется у нас: и специалисты, и оборудование, и результаты.В среднем с вопросами бесплодия в отделение вспомогательных и репродуктивных технологий обращается порядка 2 тыс. пациенток в год. Конечно, во время обследования выясняется, что не все они нуждаются именно в ЭКО. На декабрь в листе ожидания Минздрава Бурятии к процедуре ЭКО состоят 519 человек.- Каждый год Минздрав Бурятии выделяет квоты на проведение ЭКО, поэтому для пациентов процедура бесплатная. Одна женщина может использовать квоту два раза в год. Государство поддерживает эту категорию пациентов уже десять лет. Главное – обратиться к врачу вовремя, встречала случаи, когда люди тянули с походом к врачу десять лет. Важно знать, что бесплодие на сегодня – не приговор, ребенка можно родить, - отмечает врач.Отметим, лист ожидания на ЭКО по ОМС формируется при Министерстве здравоохранения Республики Бурятия. Работает комиссия, которая заседает два раза в месяц. По ее результатам одобряется квота на ЭКО по ОМС или нет. И если вопрос решается в положительном ключе, то пациентка заносится в реестр листа ожидания на ЭКО по ОМС. Этот реестр доступен, находится на сайте Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Каждой пациентке присваивается определенный шифр, информация о том, где вы желаете провести программу ЭКО, и в последней графе обозначается дата выдачи квоты.Конечно, к процедуре ЭКО есть противопоказания - такие как пороки развития половых органов, тяжелые заболевания, риски с вынашиванием плода и т. д. Однако даже в таком случае есть методы, которые помогут стать родителями – например, суррогатное материнство. Все случаи рассматривают в индивидуальном порядке. Зачастую жители боятся обращаться к ЭКО из-за ряда заблуждений – якобы «дети из пробирки» могут быть не такими, как другие дети.- Дети, рожденные при помощи ЭКО, развиваются и растут точно так же, как и другие детишки. Они ничем не отличаются. Я давно в этой сфере и уже встречала много взрослых детей, тех самых, которые рождены при помощи ЭКО. Многие из них уже сами стали родителями, очень радуюсь, когда встречаю такие семьи, - отметила Валентина Дориева.За свою врачебную практику Валентина повстречала сотни семейных пар, многие случаи ей запомнились.- Помню, давно ко мне обратилась молодая пара. У девушки были удалены две трубы из-за внематочных беременностей. Она так горько плакала. Но в итоге по ЭКО они родили сначала двойню в Иркутске, а когда появилось ЭКО в Бурятии, то родили еще третьего ребенка, - отмечает доктор.Сейчас в отделении трудятся шесть репродуктологов, три эмбрионолога, а также два уролога и анестезиолог-реаниматолог. Главное, к чему призывает Валентина Дориева – не бояться. Такой же совет мы услышали от семьи Котовых из Улан-Удэ, которые благодаря процедуре ЭКО смогли повторно стать родителями в 2021 году. Старшей дочери Котовых 17 лет, а младшим – мальчику и девочке – скоро исполнится 1,4 года.- Мы обратились к врачам в 2021 году. Приехали проконсультироваться, а нас сразу отправили на все необходимые анализы. Мы все сдали, а затем нас поставили в очередь. Примерно год мы ожидали, затем очередь подошла, врачи нам все очень подробно объясняли. С добротой, с душевностью – на любой вопрос всегда был ответ. Вся процедура вместе со сдачей необходимых анализов заняла буквально пару месяцев. Мы даже опомниться не успели. Процедура «подсадки» прошла быстро, через две недели мы приехали на УЗИ, - признается Дмитрий Котов.Когда Котовы приехала на УЗИ, внезапно узнали, что станут родителями сразу двойни.- Я никогда не забуду взгляд жены! Оба удивились и в голос: «Как двойня?». Старшая дочка, ей на тот момент было 15 лет, сказала: «А как дальше жить будем?» – смеется Дмитрий. – Сначала мы были в шоке, но потом просто радовались, что Бог двоих послал, потому что мы долго пытались сами забеременеть и у нас не получалось. И тут такой подарок – сразу двое. Нам было без разницы – мальчики или девочки. А тут на шестом месяце беременности на УЗИ мы узнали, что у нас будет и мальчик, и девочка. Обрадовались с женой, шутили: «Вот тебе ребенок, а вот мне ребенок».Беременность Алены Котовой выпала на период коронавируса, она успела заболеть и попала в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Дмитрий выражает признательность врачам БСМП – его жену успешно вылечили. На свет появились долгожданные малыши, которых назвали Юрий и Ева. Интересно, что для сына имя подобрал папа, а для девочки – мама. Дмитрий отмечает, что воспитывать сразу двоих детей немного тяжело, но он очень благодарен своей супруге Алене, которая прекрасно справляется.- Моя жена – очень сильный человек. Я сейчас допоздна работаю, а она весь день с малышами, спасибо ей. Хочу также сказать, что в медцентре – профессиональные врачи, знающие свое дело. Другим жителям хочу сказать, что бояться не надо, переживать не надо, верьте в себя! - призывает Дмитрий Котов.В свою очередь, гендиректор «Диагрупп» Валентина Дориева призывает всех желающих стать родителями отложить тревоги и обратиться за помощью. Доктор также поздравила пациентов с приближающимся Новым годом.- Желаю всем нашим жителям крепкого здоровья, поздравляю с наступающим праздником! Пусть радость, счастье материнства и отцовства испытают все люди!Фото: из личного архива Д. Котова