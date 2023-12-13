Общество 13.12.2023 в 14:59

В Улан-Удэ электроснабжение 100-х кварталов восстановлено

Свет появился у всех жителей
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ электроснабжение 100-х кварталов восстановлено
Энергетики «Бурятэнерго» восстановили электроснабжение 100-х кварталов.

Все потребители запитаны по нормальной схеме в 13.30 часов. У большей части жителей свет появился в 8.00 утра. 

Всю ночь энергетики при температуре в - 40 градусов искали повреждение электросетевого оборудования, вышедшего из строя из-за значительно выросшей нагрузки на электросети. Сегодня днем повреждение кабеля было устранено.

В настоящий момент электричество есть у всех жителей, но энергетики просят не перегружать сеть и рационально использовать энергоприборы. 

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