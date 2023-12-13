Общество 13.12.2023 в 15:14

В Бурятии школьникам приходится бегать в туалет в соседнее здание

Сельчане никак не могут дождаться строительства новой школы
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии школьникам приходится бегать в туалет в соседнее здание
Жители поселка Николаевский возмущены тем, что в школе у детей по сей день нет теплого туалета. На что чиновники управления образования их поправили: туалет есть, просто он в соседнем здании. 

«Здравствуйте! Вот вы пишите, что берём на контроль температурный режим в школах, туалетах и т.д. А если теплый туалет вообще отсутствует в Заводской школе?! И вообще, сколько лет ведётся разговор о новой школе, а воз и ныне тут. Вот хотелось бы задать вопрос к высшему руководству», - вопрошают местные жители. 

Начальник управления образования района Хамуева Ирина Тимофеевна в чате Тарбагатай-инфо ответила жителям так: «В МБОО "Заводская СОШ"  теплый туалет имеется, находится в другом здании, где начальная школа. 

О текущем состоянии реализации строительства школы в п. Николаевский сообщаем, что заключен контракт № 2 от 12.04.2022 года на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство школы на 176 мест в п. Николаевский Тарбагатайского района Республики Бурятия", в соответствии  с которым ООО "МП Проект" направила документы для прохождения оценки соответствия результатов инженерных требований технических регламентов. Оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Строительство школы не вошло в программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ) в 2024 году, по причине нахождения в городской агломерации. В настоящее время ожидаем прохождение Государственной экспертизы, для подачи заявки по строительству школы в п. Николаевский в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2025 год». 

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