Поддержка семей с детьми и активное долголетие

В Бурятии продолжается реализация национального проекта «Демография», в рамках которого разработаны и воплощаются в жизнь региональные программы, в частности «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», акцент которых сделан на популяризацию семейных ценностей и активное долголетие. Их курирует республиканское министерство социальной защиты населения.- В этом году бюджет на обе программы составил 2,5 млрд рублей, большая часть денег - 2,33 млрд - из федерального бюджета, 170 млн рублей - региональная составляющая, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В республике принят большой «демографический пакет» мер для социальной поддержки семей с детьми. Это единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.По ее словам, количество получателей превысило 14,7 тыс. человек на сумму 1,7 млрд рублей.Республиканский материнский капитал в размере 65 тыс. рублей, который предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, выплачен 1 740 семьям на общую сумму 102 млн рублей.Помимо этих выплат продолжает предоставляться введенная с 1 января 2020 года ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет. Сегодня такую поддержку получают 26 848 семей на 32 996 детей. После окончания периода назначения получатели могут обратиться в Социальный фонд России за назначением единого пособия на детей.Семья Валерия Владимировича и Веры Бадма-Очировны Дымбрыловых из Закаменского района стала лучших сельской семьей страны среди 73 конкурсантов Всероссийского конкурса «Семья года - 2023». Супруги создали семью 16 лет назад и сейчас воспитывают троих детей, которые с малых лет приучены к труду, умеют ухаживать за животными, занимаются спортом.Высокую государственную награду Бурятии - медаль «За верность родительскому долгу» - за достойное воспитание детей вручили семье Халюевых из Кабанского района. Сергей Петрович и Намсылма Будаевна являются примером крепости семейных устоев, основанной на родительской любви и верности, достойного воспитания своих детей. Родители обеспечили надлежащий уровень заботы о здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии своих десятерых детей.100 супружеских пар республики, являющихся образцом верности и семейных традиций, воспитавших достойных граждан России, отмечены медалями «За любовь и верность». В этом году среди 100 награжденных семей 32 пары прожили в совместном браке 50 лет и более, 77 - это многодетные семьи, 39 человек отмечены государственными наградами, у 25 семей мужья, дети или внуки участвовали и участвуют в специальной военной операции.В этом году при поддержке главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова и правительства Бурятии состоялась Стратегическая сессия «Нас много – мы страна!». Основной посыл мероприятия - сохранение и приумножение многонационального народа Бурятии. В работе сессии приняло участие порядка 150 человек на пяти тематических дискуссионных площадках, где разрабатывали различные проекты и нестандартные решения, направленные на улучшение демографической ситуации в Республике Бурятия. Все предложения озвучены лично главе республики. Лучшие практики будут реализованы и получат необходимые меры поддержки со стороны региональной власти.Государственной помощью в рамках социального контракта нацпроекта «Демография» воспользовались 1 854 человека на общую сумму 373,6 млн рублей.Наиболее востребованным направлением остается индивидуальное предпринимательство. Его выбрали свыше 700 граждан, на развитие бизнеса они получили более 255,4 млн рублей. Участники госпрограммы, а это 851 житель республики, воспользовались услугами по поиску работы и получению адресной помощи по ведению личного подсобного хозяйства на сумму свыше 86,5 млн рублей.- Данная технология работы доказала свою эффективность. Среднемесячный доход семьи после завершения социального контракта, заключенного в 2021 году, вырос у 73% получателей. У 25% превысил величину прожиточного минимума, - подчеркнула Татьяна Быкова.Три года назад Бурятия вошла в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. По мере развития этого проекта в регионе ведется работа по привлечению социально ориентированных НКО к предоставлению социальных услуг на дому. На территории восьми районов созданы службы сиделок, в столице открыт и эффективно функционирует центр дневного пребывания, действуют «Школы ухода». Кроме этого, в работу учреждений внедряются стационарозамещающие технологии.В настоящее время системой долговременного ухода охвачено более 900 человек. В текущем году на реализацию проекта выделено 113,7 млн рублей.- Одна из составляющих СДУ - мобильная бригада, они созданы и действуют в 15 районах республики, - уточнила министр. - Они доставляют в медицинские организации пожилых граждан, проживающих в сельской местности, для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. За 11 месяцев текущего года доставили 7 210 человек старше 65 лет, в том числе 405 инвалидов. Кроме того, к 819 гражданам доставлены медицинские работники, 144 гражданам - лекарственные средства на дом.В июне 2023 года состоялось торжественное открытие комплексного центра социального обслуживания населения «Нарата». Его открытие приурочили к 100-летию Республики Бурятия и вековому юбилею региональной социальной сферы. Это самый масштабный для ДФО проект. В результате в пансионате создано 150 стационарных мест, отвечающих самым современным требованиям комфортности, безопасности и доступной среды для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями.Увеличить продолжительность жизни – главная цель проекта «Старшее поколение». При этом основная задача не просто сделать жизнь более длинной, но и максимально насыщенной и активной.Поэтому во всех районах республики организована работа по обучению граждан пожилого возраста в «Университетах третьего возраста». Обучение прошло более 28 тыс. человек.13 октября 2023 года представители старшего поколения собрались в г. Улан-Удэ на республиканском фестивале-ярмарке «Золотой возраст» в рамках Международного дня пожилого человека и 100-летия Республики Бурятия. На сцене универсального зала ФСК свои таланты продемонстрировали коллективы ветеранских, молодежных и детских организаций, вокальные ансамбли в конкурсе «Золотой возраст». На фестивале прошла выставка-ярмарка изделий и товаров слушателей Университета третьего возраста и серебряных волонтеров. Участие в фестивале приняло порядка 3 тыс. активных пенсионеров из всех районов республики и столицы.15 ноября 2023 делегация министерства приняла участие в работе стенда Минтруда России в рамках Международной выставки-форума «Россия». На площадке, посвященной долголетию, активистки из Бурятии - Надежда Феликсовна Бадмаева, Токтохо Прокопьевна Бадмаева, Мария Тимофеевна Петрова продемонстрировали свои умения и творческие работы. Посетители экспозиции позанимались оздоровительной гимнастикой, научились вести дневник самоконтроля, познакомились с культурой семейских, услышали звучание морин-хуура и учились играть в шагай наадан. Мероприятие посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.В течение недели – с 27 ноября по 3 декабря - в павильоне Республики Бурятия жителей и гостей столицы познакомили с достижениями в сфере социального обслуживания населения Бурятии. Здесь были представлены инновационные социальные технологии и уникальные практики, специалисты отрасли провели мастер-классы по изготовлению поделок на тему «Байкальский сувенир».- Все задачи, поставленные президентом нашей страны, главой и правительством республики, Народным Хуралом, являются для нас первоочередными и направлены на совершенствование социального обслуживания, улучшение качества услуг, повышение уровня социальной защищенности граждан, - отметила Татьяна Быкова. – Наша совместная и слаженная работа позволила решить все задачи 2023 года, добиться положительных результатов по всем направлениям деятельности. Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу. Будем выполнять!Фото: Минсоцзащиты Бурятии