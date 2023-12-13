«ЛизаАлерт» научит улан-удэнцев искать пропавших в городе
«Поиск в городской среде» — метод поисково-спасательных работ, который имеет свои особенности и алгоритмы.
Во время активного поиска у нас почти всегда нет возможности и времени объяснить — почему и зачем мы делаем то или иное действие. Теперь мы готовы поделиться со всеми желающими знаниями и опытом по поиску пропавших людей в городе.
Приходите 16 декабря 2023 года, в 10:00 по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14а, 1 этаж, офис «ДоброДом».
Вы узнаете:
- как правильно одеваться и обуваться на поиск, чтобы было комфортно и безопасно;
- зачем мы просим фотографировать камеры на домах;
- почему клеим ориентировки на скотч;
- зачем записываем имена поисковиков и номера их телефонов и просим отзваниваться, если тот решил поехать домой;
- почему поисковики не ходят по одному на задачи;
- какие приложения на смартфоне помогают в поисках пропавших.
Мы расскажем, как:
- правильно размещать ориентировки, чтобы не нарушать закон, но чтобы их увидели люди;
- безопасно проводить осмотр улиц и подъездов жилых домов;
- проводить опрос персонала магазинов и торговых центров, пунктов охраны и возможных свидетелей;
Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/35AZvs и приходите на городское занятие для новичков.
Возраст участников – от 18 лет, - сообщает «ЛизаАлерт».