«ЛизаАлерт» научит улан-удэнцев искать пропавших в городе

«Поиск в городской среде» — метод поисково-спасательных работ, который имеет свои особенности и алгоритмы.



Во время активного поиска у нас почти всегда нет возможности и времени объяснить — почему и зачем мы делаем то или иное действие. Теперь мы готовы поделиться со всеми желающими знаниями и опытом по поиску пропавших людей в городе.



Приходите 16 декабря 2023 года, в 10:00 по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14а, 1 этаж, офис «ДоброДом».



Вы узнаете:

- как правильно одеваться и обуваться на поиск, чтобы было комфортно и безопасно;

- зачем мы просим фотографировать камеры на домах;

- почему клеим ориентировки на скотч;

- зачем записываем имена поисковиков и номера их телефонов и просим отзваниваться, если тот решил поехать домой;

- почему поисковики не ходят по одному на задачи;

- какие приложения на смартфоне помогают в поисках пропавших.



Мы расскажем, как:

- правильно размещать ориентировки, чтобы не нарушать закон, но чтобы их увидели люди;

- безопасно проводить осмотр улиц и подъездов жилых домов;

- проводить опрос персонала магазинов и торговых центров, пунктов охраны и возможных свидетелей;



Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/35AZvs и приходите на городское занятие для новичков.



Возраст участников – от 18 лет, - сообщает «ЛизаАлерт».



