Бурятия представила уникальную разработку: аналог живой кожи для лечения ожогов

Девять предприятий из Бурятии представляют свою продукцию на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, которую поручил провести Президент Владимир Путин.



Среди них «Байкальская жестяная компания» - третий по счету завод в России по производству жестяных банок и второй по мощности.



ООО «Саянский ламистер» - единственный производитель банок из алюминиевой фольги на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.



Компания «Шэнэскин» представила востребованный медицинский продукт - уникальную разработку аналога живой кожи для лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран и др.



Также на выставке представлены: производитель антимикробных средств ООО «БайкалДез», производитель антивандального спортивного оборудования ООО «Аркода», производитель светодиодного оборудования ООО «Оптолюкс», производитель из древесины детских развивающих модулей ООО «Развивайка», производитель статуэток из дерева ООО «Мододо» и инновационная разработка - биодобавка к хлебу для снижения холестерина от компании «Здоровая нация».



Ежедневно в павильоне проходят викторины, где гости выставки-форума смогут познакомиться не только с предприятиями, но и узнать о развитии всей отрасли, сообщает правительство Бурятии.