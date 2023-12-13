Общество 13.12.2023 в 15:49

Бурятия представила уникальную разработку: аналог живой кожи для лечения ожогов

На международной выставке-форуме «Россия» представляют продукцию девять наших предприятий

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Текст: Ольга Лазарева
Бурятия представила уникальную разработку: аналог живой кожи для лечения ожогов

Девять предприятий из Бурятии представляют свою продукцию на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, которую поручил провести Президент Владимир Путин.

Среди них «Байкальская жестяная компания» - третий по счету завод в России по производству жестяных банок и второй по мощности.

ООО «Саянский ламистер» - единственный производитель банок из алюминиевой фольги на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Компания «Шэнэскин» представила востребованный медицинский продукт - уникальную разработку аналога живой кожи для лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран и др.

Также на выставке представлены: производитель антимикробных средств ООО «БайкалДез», производитель антивандального спортивного оборудования ООО «Аркода», производитель светодиодного оборудования ООО «Оптолюкс», производитель из древесины детских развивающих модулей ООО «Развивайка», производитель статуэток из дерева ООО «Мододо» и инновационная разработка - биодобавка к хлебу для снижения холестерина от компании «Здоровая нация».

Ежедневно в павильоне проходят викторины, где гости выставки-форума смогут познакомиться не только с предприятиями, но и узнать о развитии всей отрасли, сообщает правительство Бурятии. 

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